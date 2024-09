Montese: controlli straordinari dei Carabinieri per la prevenzione delle condotte di guida pericolosa

Il 15 settembre 2024, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Montese. L’operazione ha condotto ad accertare illeciti penali e amministrativi in materia di Codice della Strada.

I militari delle Stazioni di Montese e Zocca, infatti, hanno denunciato in stato di libertà tre utenti del traffico che, a bordo delle rispettive autovetture, hanno commesso infrazioni al codice stradale.

Due uomini e una donna, rispettivamente di 19, 24 e 22 anni, sono stati colti alla guida dei loro veicoli in condizioni di ebbrezza alcolica. L’etilometro ha infatti attestato per tutti un tasso alcolemico superiore ai parametri consentiti per legge. La donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre agli altri due è stata irrogata una sanzione amministrativa poiché la soglia alcolica non confluiva nella fattispecie di reato penale. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida.

Altri due conducenti di 20 e 34 anni, richiesti di sottoporsi al test alcolemico, si rifiutavano di farlo, motivo per cui venivano denunciati in stato di libertà con conseguente ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo.

Ad un altro utente del traffico 27enne è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per non aver mai conseguito la corrispondente patente di guida.