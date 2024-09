Le Aziende sanitarie modenesi unite per la sicurezza delle cure

Una sanità sicura coinvolge operatori, pazienti e cittadini: per questo il 17 settembre di ogni anno si celebra la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”. La Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, in conformità con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); la data coincide infatti con la Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day) promossa a livello internazionale. Ogni anno l’OMS sceglie anche un tema per celebrare la Giornata mondiale e l’area tematica proposta per il 2024 è relativa al miglioramento dei processi diagnostici.

“La sicurezza delle cure, come sancito dall’art.1 della legge 24/2017, è parte costitutiva del diritto alla salute – spiegano Romana Bacchi, Direttore Sanitario AUSL di Modena, Silvio Di Tella, Direttor Sanitario Ospedale di Sassuolo s.p.a, Ottavio Nicastro, Direttore Sanitario AOU di Modena – e le aziende sanitarie modenesi sono impegnate da anni per garantire tale diritto attraverso specifici programmi e attività su vari ambiti come la corretta identificazione del paziente, la ricognizione farmacologica, la prevenzione delle cadute e la promozione dell’igiene delle mani. Aderiamo pertanto alla Giornata, che quest’anno ha come tema il miglioramento della sicurezza della diagnosi, con una pluralità di iniziative (seminari, incontri con i cittadini, diffusione di materiale informativo, campagne social) finalizzate a richiamare l’attenzione sulla responsabilità di tutti nel garantire un alto livello di sicurezza nei luoghi di cura”.

Il 17 e 18 settembre la Fontana del Graziosi, in Largo Garibaldi a Modena, sarà illuminata di arancione, il colore scelto dall’OMS per la celebrazione del World Patient Safey Day. Domani, 17 settembre, diffusione del materiale regionale relativo alla campagna Sicurinsieme e ai temi della giornata previsti per l’anno in corso tramite i canali Social delle tre Aziende sanitarie e tramite infopoint nelle strutture sanitarie: Policlinico di Modena, Ospedale Civile di Baggiovara, Casa della Salute, Ospedale di Comunità e Hospice di Castelfranco Emilia, Ospedale di Sassuolo, a cura del personale sanitario con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato.

Le singole Aziende, inoltre, hanno previsto alcuni momenti specifici, che declinano la Giornata Mondiale in base alle proprie specifiche mission.

Azienda USL di Modena

Venerdì 13 settembre il dottor Alessandro Andreani, direttore della Struttura Complessa di Pneumologia presso l’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, ha presentato a Bologna, al Seminario “Improving diagnosis for patient safety” organizzato dalla Regione Emilia Romagna in occasione della Giornata, i primi risultati estremamente positivi, dell’ambulatorio di “Affido respiratorio”.

L’Azienda USL sarà presente martedì 17 settembre con un punto informativo presso la Casa della Comunità di Castelfranco, che ospita anche l’Ospedale di Comunità e l’Hospice, con l’obiettivo di parlare direttamente a pazienti e famigliari/caregiver e distribuire materiale relativo alla tematica della sicurezza delle cure.

Appuntamento con la prevenzione dei tumori testa-collo giovedì 19 settembre al Circolo Loris Guerzoni di Carpi, in via Genova 1: una giornata che si inserisce nell’ambito della XII edizione della Make Sense Campaign, la campagna europea promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei tumori testa-collo attraverso giornate di diagnosi precoce gratuite di screening gratuiti su prenotazione. Chiamando al mattino lo 059 6132038, gli specialisti otorini della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Sauro Tassi, effettueranno una prima valutazione e counseling sul tema specifico dei tumori testa-collo.

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL, con la collaborazione dei professionisti del Rischio Clinico, del Servizio Qualità e Accreditamento e dell’Ufficio Relazioni col Pubblico, riproporrà anche quest’anno la “Settimana della Sicurezza delle Cure”, finalizzata ad approfondire il tema del miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti nel settore salute mentale che si concluderà con il World Cafè in programma per il prossimo 4 ottobre. Ribaditi anche gli incontri con i Comitati Consultivi Misti finalizzati alla sensibilizzazione verso le tematiche della sicurezza delle cure (alcuni già svolti nel corso dell’estate, uno ulteriore in programma per il Distretto di Modena) dei rappresentanti delle associazioni di volontariato che collaborano con l’Azienda USL.

In tutte le strutture Ausl infine viene periodicamente diffuso ed è disponibile il materiale regionale relativo alla campagna Sicurinsieme e ai temi della giornata, mentre alla pagina https://www.ausl.mo.it/17-settembre-world-patient-safety-day/ sono raccolte anche le altre attività delle articolazioni aziendali su questo tema.

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena

Saranno inoltre presenti degli infopoint presso l’atrio centrale di entrambi gli ospedali Policlinico e Ospedale Civile di Baggiovara, nei quali saranno distribuiti i materiali della campagna regionale Sicurinsieme.

Presso i due Infopoint del Policlinico di Modena (atrio centrale, ingresso 3) dalle 9:00 alle 17:00 di martedì 17 settembre, saranno fornite anche informazioni e materiali esplicativi su specifici percorsi aziendali:

percorso di screening sulla celiachia per adulto e bambino (Policlinico, atrio centrale, a cura di SC di Gastroenterologia, SC di Pediatria e Associazione Italiana Celiachia);

percorso di donazione di sangue cordonale (Policlinico, ingresso 3, a cura della SC di Ginecologia ed Ostetricia);

test NIPT per lo screening delle più comuni aneuploidie (o anomalie cromosomiche) (Policlinico, ingresso 3, a cura di SC Ostetricia e Ginecologia);

screening metabolico neonatale (Policlinico, ingresso 3, a cura di SC di Neonatologia);

screening delle emoglobinopatie (Policlinico ingresso 3, a cura del Servizio Immunotrasfusionale);

percorso di screening eredo-familiare della mammella e ovaio (Policlinico, atrio centrale, a cura della SC Oncologia);

programmi vaccinali, (Policlinico, atrio centrale, a cura del Servizio Sorveglianza Sanitaria e Salute dei Lavoratori).

Anche presso l’Infopoint dell’Ospedale Civile di Baggiovara (atrio centrale), dalle 14:00 alle 17:00 di martedì 17 settembre, saranno fornite informazioni sui programmi vaccinali (a cura del Servizio Sorveglianza Sanitaria e Salute dei Lavoratori), con particolare riferimento alla vaccinazione influenzale.

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

In Ospedale a Sassuolo la mattina di martedì 17 settembre sarà presente un punto informativo nella ‘hall’, con l’obiettivo di parlare direttamente a pazienti e famigliari/caregiver e distribuire materiale regionale relativo alla tematica della sicurezza delle cure. In aggiunta, il personale della Radiodiagnostica distribuirà una brochure informativa sulla sicurezza dei pazienti in ambito radiologico, prodotto appositamente per l’occasione.