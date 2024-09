Il 18 settembre a Modena un convegno sulla farmacia come punto di ascolto e screening per l’ipoacusia e la disfagia nei pazienti con demenza

Secondo i dati del Ministero della Salute, in Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza.

Le demenze – aggiunge l’Istituto Superiore di Sanità – comprendono un insieme di patologie che hanno un impatto notevole in termini socio-sanitari, sia perché un sempre maggior numero di famiglie ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali. Il progressivo invecchiamento della popolazione generale, sia nei Paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo, fa ritenere queste patologie un problema sempre più rilevante in termini di sanità pubblica.

Gli studi mostrano, inoltre, una correlazione tra ipoacusia, disfagia e demenza: proprio a questo tema sarà dedicata ‘Tornare a sentire’, la serata di formazione promossa mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 da Federfarma Modena.

Presso la Sala conferenze ‘F. Fontanesi’, in strada degli Schiocchi n°54, un panel di esperti tratterà del tema della farmacia come punto di ascolto e screening per l’ipoacusia e la disfagia nei pazienti con demenza.

Protagonisti della serata, condotta dalla vicepresidente di Federfarma Modena Marina Colli, saranno il prof. Carlo Pedrolli, responsabile SS Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento e docente di Scienze Dietrologiche presso l’Università di Verona, che tratterà il tema dell’alimentazione del paziente disfagico e fragile, il socio fondatore di ‘Nutrire con cura Academy’ e CEO di ‘Io Sano Alimentazione sanitaria’ Giovanni Battisa Varoli, che esaminerà le soluzioni per l’idratazione e la nutrizione a domicilio per il paziente disfagico, e il dr. Daniele Benicasa, amministratore unico di Ti Ascolto – Studi Audioprotesici e Presidente della commissione d’albo Tecnici Audioprotesisti di Modena e Reggio Emilia, con un intervento dal titolo ‘Ipoacusia questa sconosciuta: formare e informare’.

“La Farmacia – commenta la vicepresidente di Federfarma Modena Marina Colli – è, e diventerà sempre di più, un punto non solo di ascolto ma anche di screening, anche rispetto alle tematiche dell’incontro, ovvero gli strumenti per combattere ipoacusia e disfagia nelle persone affette da demenza. Non a caso Federfarma fa parte, in diverse città della provincia di Modena, delle ‘Dementia Friendly Community’, ed è a fianco di Comuni, Azienda USL e associazioni nel formare il proprio personale sulle problematiche e le modalità più corrette per prestare consiglio e assistenza alle persone con demenza e ai loro caregiver. L’appuntamento di mercoledì sera rappresenterà un ulteriore, importante passo avanti in questo itinerario. Si parla molto di Farmacia dei Servizi, e questo ne è un esempio perfetto: la farmacia come spazio non soltanto di dispensazione di farmaci, ma anche di consiglio, supporto e prime analisi”.

L’incontro è promosso con la collaborazione di Gramora, Ti Ascolto, ‘Nutrire con cura Academy’ e ‘Io Sano’ alimentazione sanitaria.

Per approfondire, visitare il sito www.federfarmamodena.it.