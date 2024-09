Grande successo per l’inaugurazione della nuova sede della Polizia Municipale a Castellarano Castellarano

Si è svolta con grande partecipazione di cittadini e autorità locali l’inaugurazione della nuova sede della Polizia Municipale di Castellarano, situata in via Kennedy. L’evento, che ha coinciso con le celebrazioni della Festa dell’Uva, ha segnato un traguardo importante per la sicurezza e la qualità dei servizi pubblici del Comune. Presenti alla cerimonia il Sindaco e Presidente della Provincia, Dott. Giorgio Zanni, insieme ai principali rappresentanti dell’Unione Tresinaro-Secchia, del corpo di Polizia Locale e dell’Auser di Reggio Emilia.

Durante il suo intervento, il Sindaco ha evidenziato l’importanza della nuova sede nel potenziamento dei servizi di sicurezza: “La nuova sede della Polizia Locale di Castellarano rappresenta un altro momento molto importante per il potenziamento dei servizi pubblici della nostra comunità e si inserisce nel più ampio percorso che da diversi anni ci vede impegnati nel sempre maggior potenziamento e negli investimenti dedicati alla sicurezza e al presidio di tutto il territorio: dalle numerose telecamere OCR per la lettura delle targhe, che sorvegliano 24 ore su 24 tutti i varchi di ingresso ed uscita del nostro comune, a quelle di contesto, che aumentiamo ogni anno in numero e qualità per il controllo di luoghi sensibili, piazze, parchi e scuole di tutto il territorio,” ha dichiarato Zanni.

“Realizzare ora questo nuovo presidio della Polizia Municipale, esterno alla sede municipale dove storicamente era collocato, in un ambiente autonomo e confortevole, con spazi idonei al lavoro dei nostri agenti, visibile e più facilmente accessibile a tutta la cittadinanza, è un ulteriore importante tassello di sicurezza e presidio del territorio, oltre che di riqualificazione urbana.” La porzione di immobile di proprietà comunale, ristrutturata per ospitare la nuova sede, si estende su circa 85 mq per il servizio di Polizia Municipale, più ulteriori 40 mq riservati a spogliatoi, docce e ripostigli, garantendo al personale uno spazio funzionale e moderno. Un’ulteriore area di circa 60 mq è stata destinata alle associazioni locali del territorio, fornendo spazi adeguati per le loro attività comunitarie e associative. I lavori di ristrutturazione, resi possibili grazie a un investimento complessivo di 280.000 euro, cofinanziati dal Comune di Castellarano e dall’Unione Tresinaro-Secchia, sono stati eseguiti dalla ditta CME Consorzio Imprenditori Edili di Modena. L’opera è stata completata nei tempi previsti, durante la scorsa estate, e ha incluso non solo la ristrutturazione degli spazi, ma anche l’implementazione di impianti elettrici, meccanici e idrico-sanitari, conformi alle più recenti normative di sicurezza e pensati per garantire efficienza energetica e sostenibilità. Durante l’inaugurazione, i presenti hanno potuto visitare la nuova struttura, che sarà ora un punto di riferimento importante per i servizi di sicurezza e per le attività delle associazioni locali. La nuova sede permetterà alla Polizia Municipale di operare con maggiore efficienza e accessibilità, migliorando il presidio del territorio e offrendo un ambiente adeguato per gli agenti e per la cittadinanza. Il Sindaco Giorgio Zanni ha concluso: “Questa nuova sede rappresenta un ulteriore passo importante nel miglioramento dei servizi di sicurezza e della qualità della vita dei nostri concittadini. Ringrazio tutte le persone con cui abbiamo lavorato alla realizzazione di questo progetto e tutti i cittadini che hanno partecipato con noi a questa bellissima giornata inaugurale.” Per l’occasione, il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto dedicare l’inaugurazione al ricordo dell’agente Fabio Chiesi, scomparso improvvisamente due anni fa, apponendo una sua foto nell’atrio della Nuova Sede di Polizia Municipale alla presenza di tutto il corpo e della moglie, anch’essa Agente di Polizia Municipale; in ricordo di Fabio.