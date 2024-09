Casalgrande: serata di Presentazione 24° Corso di Primo Soccorso per la Cittadinanza

Si terrà Giovedì 19 Settembre 2024 alle ore 20.30, presso la sala “Gino Strada” in Piazza Ruffilli n. 1 a Casalgrande, la serata di presentazione del 24° Corso di Primo Soccorso per la Cittadinanza organizzato dalla Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV.

Durante la serata verrà illustrato il programma del corso, completamente gratuito, rivolto a tutta la Cittadinanza.

Tra gli obiettivi che l’Associazione da sempre si pone c’è la formazione sul primo soccorso sanitario: nell’espletamento dei servizi di emergenza-urgenza ci rendiamo conto di quanto la buona riuscita dell’intervento dipenda spesso da quello che ognuno di noi, da cittadino, può fare nell’immediato durante l’attesa dell’ambulanza.

Il corso, completamente gratuito e non impegnativo, è suddiviso in due parti: la prima parte, oltre ad essere obbligatoria per diventare volontari dell’Associazione, è quella che suggeriamo di seguire a tutta la Cittadinanza. Tratta le tematiche del primo soccorso, dalla corretta chiamata al 118 fino al modulo BLSD (manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno).

La seconda parte è dedicata prettamente a chi vuole entrare a far parte del corpo volontari EMA per effettuare anche i servizi di emergenza-urgenza: è una parte più pratica e specifica che tuttavia può essere seguita anche da tutte quelle persone che intendono partecipare al corso per pura conoscenza personale.

Come Associazione riusciamo a garantire gli oltre 7.500 servizi/anno che svolgiamo grazie all’impegno e alla dedizione di tanti Volontari: entrare a far parte di EMA significa in primis entrare in una grande famiglia che condivide i principi di solidarietà e aiuto del prossimo.

Possono diventare Volontari dell’Associazione tutti i Cittadini a partire dai 14 anni di età: in base alla propria disponibilità di tempo e ai corsi di formazione ai quali si partecipa, si possono effettuare i molteplici servizi che eroghiamo (socio-ordinari, emergenza-urgenza, assistenze sanitarie, autoinfermieristica, protezione civile, ecc..)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede al numero 0522.771277 o scrivere una mail a segreteria@emilia-ambulanze.it