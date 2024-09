Caccia, prima giornata senza incidenti nel bolognese: 245 controlli effettuati dalla Polizia locale della Città metropolitana

La stagione venatoria sul territorio bolognese è stata inaugurata senza incidenti. Domenica 15 settembre la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente, con una decina di segnalazioni. Questo grazie alla presenza capillare delle pattuglie sul territorio, sia della Polizia locale della Città metropolitana, sia delle Guardie Volontarie. Nella giornata di ieri erano infatti presenti 12 pattuglie della Polizia locale, per un totale di 29 agenti, di cui alcuni in bici, coadiuvate da 15 pattuglie delle Guardie Volontarie appartenenti alle diverse associazioni venatorie e ambientaliste, per un totale di 36 persone.

A fronte di circa 400 cacciatori avvistati sul territorio metropolitano sono stati effettuati 245 controlli. A questi sono seguiti 18 verbali amministrativi, principalmente per il mancato rispetto delle distanze da immobili e strade, per cui è prevista una sanzione di 206 euro. La sicurezza infatti, rimane l’obiettivo principale dei controlli svolti sull’attività venatoria a garanzia dei cittadini e degli stessi cacciatori.

Come da Calendario Venatorio Regionale nelle prossime 2 settimane la caccia proseguirà nelle giornate fisse di giovedì e domenica per poi avviarsi nel pieno della stagione venatoria per i successivi tre mesi.

Per tutto il periodo, la Polizia locale della Città metropolitana sarà impegnata in servizi di vigilanza e per rispondere alle eventuali segnalazioni dei cittadini.

“Ringrazio gli agenti e i volontari per l’importante il lavoro svolto sul territorio, che consente di svolgere l’attività venatoria in sicurezza, nel rispetto della legge”, ha commentato Franco Cima, consigliere metropolitano delegato ai Piani di controllo della fauna selvatica.