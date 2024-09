Controlli dei carabinieri nel territorio all’interno del quartiere Bolognina

Continuano i servizi svolti dai Carabinieri del Comando Provinciale nelle aree maggiormente degradate di Bologna. I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio all’interno del quartiere Bolognina, proseguono l’attività dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità urbana in Piazza dell’Unità e nelle vie limitrofe.

Numerose le persone controllate, anche con l’ausilio di unità cinofile. Due le persone denunciate, irregolari sul Territorio Nazionale, risultate inottemperanti all’ordine di espulsione emesso dal Questore e poiché trovate in possesso di arnesi atti allo scasso. Altri soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di sigarette artigianali contenenti tabacco misto a sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’attività di prevenzione e rassicurazione sociale all’interno del quartiere Bolognina da parte dei Carabinieri continua.