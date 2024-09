Si celebra martedì 17 settembre la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”

Migliorare le procedure diagnostiche per la sicurezza dei pazienti. È il tema al centro della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che sarà celebrata martedì 17 settembre. Anche l’Emilia-Romagna, come ogni anno, fa sua questa giornata, con iniziative di sensibilizzazione promosse sul territorio dall’assessorato alle Politiche per la Salute della Regione, insieme ad Aziende sanitarie, ospedaliere e Irccs.

L’importanza del miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti è il tema al centro quest’anno. Numerose evidenze dimostrano che l’entità degli errori diagnostici rappresenta quasi il 16% dei danni prevenibili. Il piano d’azione globale incoraggia i Paesi ad adottare strategie che riducano gli errori nella diagnostica i quali spesso derivano da una combinazione di fattori di vario tipo. Gli errori possono riguardare: la lettura e comprensione dei segni e sintomi principali dei pazienti; l’interpretazione e la comunicazione dei risultati dei test; le diagnosi ritardate, errate o mancanti, le preparazioni agli esami non corrette.

A Reggio Emilia le tematiche sono state condivise in un incontro con i Comitati Consultivi Misti al fine di sensibilizzare il mondo del Volontariato e martedì 17 saranno allestiti punti informativi alla presenza di professionisti della Gestione del rischio clinico, della Direzione Medica Ospedaliera, della Direzione Assistenziale. Medici, infermieri e tecnici dell’area diagnostica e rappresentanti delle associazioni di volontariato saranno a disposizione nelle aree di accoglienza degli Ospedali e di alcune Case della Salute provinciali. Come Ausl di Reggio Emilia aderiamo all’iniziativa puntando a favorire l’incontro con pazienti, caregiver e cittadinanza.

In questi corner sarà consegnato e illustrato materiale informativo regionale e altro aziendale appositamente preparato sulle tematiche: sicurezza nella preparazione alle principali indagini diagnostiche, identificazione dei pazienti, raccolta delle informazioni sanitarie individuali, sicurezza farmacologica, farmacovigilanza, prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, prevenzione delle cadute, violenza ai danni degli operatori sanitari.

In quella giornata saranno illuminati con il colore arancione edifici significativi per i sei comuni capidistretto della provincia.