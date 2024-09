Blitz antidroga nei pressi della stazione Storica di Reggio Emilia: arrestato presunto pusher

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha arrestato un trentaseienne nigeriano, regolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz degli agenti è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre all’interno di un’abitazione ubicata nella zona della stazione Storica di Reggio Emilia, oggetto di monitoraggio da tempo, e all’atto dell’accesso il nigeriano è stato sorpreso mentre preparava le dosi di sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 11 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione ed il materiale tradizionalmente utilizzato per il confezionamento, indici sintomatici della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, il pusher è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il Tribunale di Reggio Emilia, all’esito dell’udienza di convalida tenutasi questa mattina, lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.