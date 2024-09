Arrampicata sportiva, Emilia-Romagna protagonista: nel fine settimana a Casalecchio di Reno

La Sport Valley dell’Emilia-Romagna ancora una volta protagonista, nel fine settimana, di un appuntamento internazionale.

L’ultima prova del calendario di arrampicata sportiva, la Coppa europea senior Lead e Speed 2024, si terrà presso la palestra Level 24 di Casalecchio di Reno (Bo), da sabato 14 a domenica 15 settembre.

L’European Cup – Lead e Speed 2024 è organizzata da Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana) insieme alla società sportiva On Sight ssd, che ha sede presso la palestra del Centro di arrampicata Level 24: l’iniziativa si svolge sotto l’egida della Ifsc, Intenational Federation Sport Climbing.

L’appuntamento sportivo internazionale, che rientra nel calendario di eventi promossi dalla Regione e coordinato dal capo segreteria Politica della Presidenza, Giammaria Manghi, è importante sia per gli atleti sia per gli spettatori: in competizione si potranno seguire i migliori arrampicatori europei pronti a sfidarsi nelle discipline Lead e Speed per aggiudicarsi il titolo continentale.

In gara 150 atleti provenienti da diversi paesi europei quali Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Ungheria, Israele, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Ucraina e naturalmente Italia.

La tappa presso la palestra Level 24 è l’ultima del circuito europeo del 2024: oltre a premiare il campione della singola tappa, incoronerà anche il campione e la campionessa del circuito europeo della specifica disciplina.

La disciplina dell’arrampicata sportiva: lead e speed

La Lead è la disciplina che permette agli atleti di sfidarsi su alte difficoltà per premiare chi raggiunge la presa più alta. I percorsi, chiamati route o vie sono predisposti appositamente per la competizione dai tracciatori internazionali.

La Speed è la disciplina che premia l’atleta più veloce: 15 metri circa di muro strapiombante 5 gradi da percorrere nel minor tempo possibile. A oggi il record del mondo è di 4 secondi e 74 centesimi.

Struttura di gara

La Level 24 di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, è una delle palestre di arrampicata più moderne e attrezzate in Italia: l’impianto, per la qualità delle strutture e la varietà delle vie proposte, permette di allenarsi in modo completo su diverse difficoltà.

Nella palestra la superficie di arrampicata offre pareti che arrivano fino a 24 metri di altezza, tra le più alte d’Italia, il che permette di creare vie molto tecniche e impegnative, perfette per gare di Lead. Oltre alle pareti Lead, la palestra dispone anche di una via Speed standard omologata per le competizioni internazionali, il che la rende un luogo ideale per competizioni di alto livello.