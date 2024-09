A Cersaie premiati i migliori distributori internazionali del 2024

Nel corso della Serata Cersaie, in programma giovedì 26 settembre presso Palazzo Bevilacqua nel centro storico di Bologna, vengono conferiti – per il XXVIII anno consecutivo – i Confindustria Ceramica Distributor Awards ai quattro distributori che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

La giuria, composta da imprenditori e dirigenti dell’industria ceramica italiana, ha deciso di assegnare quest’anno il premio alle migliori aziende di Italia, Francia, Germania e Austria. Tra i fattori di scelta, finalizzati a premiare le imprese della distribuzione che meglio hanno costruito rapporti di partnership con il settore ceramico italiano, l’essersi particolarmente distinti per fedeltà al prodotto italiano, durata dell’attività e volume d’affari, competenza e professionalità dimostrati negli anni, solvibilità e correttezza commerciale e importanti investimenti effettuati a favore della conoscenza e dell’impiego delle piastrelle di ceramica “made in Italy”.

Per l’Italia si è aggiudicato il premio Fratelli Baiano Srl – Baiano Casa di Quarto (NA), azienda fondata nel 1965, attiva con uno showroom di oltre 3.000 mq. e 35 dipendenti e con vendite di piastrelle derivanti per il 95% da ceramiche italiane. Ritira il premio il fondatore Franco Baiano.

Per la Francia premiate ex aequo Bob Carrelage di Hyères, con 7 punti vendita, 50 collaboratori e un fatturato complessivo annuo di 20 milioni di euro, con il 70% di vendite di piastrelle dato da ceramiche italiane e Forgiarini Sas di Kogenheim, con 4 show-room, 70 dipendenti e un fatturato complessivo annuo di oltre 14 milioni di euro, con vendite di piastrelle composte per il 78% da ceramiche italiane. Ritirano i premi Franck Lapointe fondatore e direttore di Bob Carrelage e Jerome Forgiarini, presidente e direttore vendite di Forgiarini Sas.

Per la Germania viene premiata Unternehmensgruppe Aug. Hohne Sohne Harry’s Fliesenmaerkte di Amburgo, 118 anni di attività, un fatturato di 24 milioni di euro, che opera con 105 dipendenti in 10 punti vendita e che il 43% delle vendite deriva da piastrelle prodotte in Italia. Ritira il premio Daniel Driessen, responsabile vendite dell’azienda.

Per l’Austria il migliore distributore è Beinkofer GesmbH & Co. KG di Linz – che celebra proprio nel 2024 i 100 anni di attività -: 105 dipendenti presenti in 9 punti vendita e un fatturato totale di 37 milioni di euro. Il 62,5% delle vendite di piastrelle di ceramica è dato da collezioni italiane. Ritirano il premio il proprietario Clemens Beinkofer e la dirigente Pia Beinkofer.