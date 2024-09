Venerdì 13 settembre secondo appuntamento di ‘Cantieri sonori’ al Complesso Rurale del Palagio, Rocchetta Mattei

Cantieri sonori è una rassegna di concerti ospitata negli spazi di tre cantieri di rigenerazione urbana e culturale del primo Appennino bolognese – il comparto industriale dell’ex cartiera Burgo a Lama di Reno, nel comune di Marzabotto, il borgo di Campolo e il Complesso Rurale del Palagio, entrambi nel comune di Grizzana Morandi –, che per l’occasione si aprono al pubblico e diventano luogo d’incontro, inedito intrattenimento e divulgazione.

Tre luoghi estremamente eterogenei e identitari per tre live dalle sonorità contemporanee e raffinate. (S)cultori del suono, sperimentatori e visionari: la line up si compone di interpreti molto diversi tra loro, accomunati da un processo compositivo rigoroso, in grado di dialogare con l’unicità del contesto e offrire performance dal forte impatto emotivo.

Tutti i concerti sono preceduti da visite all’area cantierata guidate dai progettisti e dalle imprese coinvolti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sia per le visite guidate che per i concerti (apertura iscrizioni dal 23 agosto)

Cantieri Sonori è un progetto di squadra e oltre al sostegno istituzionale (Bologna Estate e Città metropolitana di Bologna, Comune di Marzabotto, Comune di Grizzana Morandi, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese) e degli sponsor (Balestri Costruzioni e Rete Costruttori), non sarebbe possibile senza la collaborazione degli studi professionali che lavorano nei cantieri, ovvero Marchingegno, baustudio, Tracce Architettura e Ingegneria, Tasca Studio Architetti Associati, WEG Studio, Lado Architetti, Ciclostile Architettura, INOUT Architettura, e il patrocinio degli Ordini Professionali rispettivamente di Architetti, Ingegneri e Geometri di Bologna e Asso Ingegneri e Architetti.

Cantieri sonori fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena

Venerdì 13 settembre / ore 18:30

Complesso Rurale del Palagio, Rocchetta Mattei

Via Rocchetta, 46 – 40030 Grizzana Morandi BO

SPIRALIS AUREA DUO

Stefano Pilia e Giuseppe Franchellucci

Chitarrista e compositore elettroacustico, Stefano Pilia è un cultore dell’esperienza sonora come possibilità estatica e creativa e Spiralis Aurea è il suo ultimo progetto, che mette in musica le connessioni tra natura e genere umano, in un’antologia di dodici composizioni. In duo con il violoncellista Giuseppe Franchellucci, Pilia animerà il cantiere e gli inediti spazi del Complesso del Palagio con un live intimo, raffinato e dalle traiettorie mai scontate.

Visite guidate al cantiere alle ore 17, 17:30 e 18 (3 gruppi)

Punto ristoro a cura di Palens Cooperativa di comunità, in collaborazione con Nove.10 selezione vini, Fattoria La Pulcina e Contini e Carboni frutta e verdura