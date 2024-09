Scuola, a Bologna cantieri estivi per 3,2 milioni

Sono 35 gli interventi di manutenzione realizzati quest’estate dal Comune sulle scuole di propria competenza: nuove coperture, infissi, impianti e prevenzione incendi, efficientamento energetico, tinteggiature. L’importo totale dei lavori è di 3,2 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio degli interventi

Prevenzione incendi: 1.695.000 euro per adeguamento impianti e spazi interni

Scuola primaria Viscardi: adeguamento impianto elettrico e antincendio, opere edili

Scuola primaria Longhena: adeguamento impianto elettrico e antincendio, opere edili

Succursale scuola primaria Casaralta: adeguamento impianto elettrico e di illuminazione

Scuola primaria Monterumici e scuola secondaria De Andrè: rifacimento ballatoio e lavori interni

Scuola primaria Marconi: opere edili

Scuola primaria Carducci: adeguamento parapetti vano scala e finestre piano seminterrato

Scuola dell’infanzia Raffaello Sanzio: opere edili

Nido d’infanzia Acquerello: trasformazione della cucina a gas in elettrica, acquisto nuove attrezzature e adeguamento potenza dell’impianto

Nido d’infanzia Anna Frank: trasformazione della cucina a gas in elettrica , acquisto nuove attrezzature

Nido d’infanzia Romagnoli: trasformazione della cucina a gas in elettrica . acquisto nuove attrezzature e adeguamento potenza dell’impianto

Nido d’infanzia San Donato: trasformazione della cucina a gas in elettrica . acquisto nuove attrezzature

Nido d’infanzia Coccheri: trasformazione della cucina a gas in elettrica, acquisto nuove attrezzature

Nido d’infanzia Zaccherini Alvisi: opere edili interne

Nido d’infanzia Fresu: opere edili interne

Nido e scuola d’infanzia Gida Rossi/Gattone: opere edili interne

Lavori vari: 130 mila euro

Scuola primaria Marconi: rifacimento dei pavimenti interni

Scuola secondaria Rolandino: manutenzione straordinaria del refettorio al piano interrato

Scuola dell’infanzia Follereau: manutenzione rampa disabili

Scuola dell’infanzia Neri Marsili: manutenzione straordinaria dei ballatoi al primo piano

Scuola dell’infanzia Molino Tamburi: lavori di adeguamento igienico-sanitario e rifacimento dell’illuminazione al piano terra

Centro per bambini e famiglie di via Libia: nuova pavimentazione e adeguamento del vano scala

Nido d’infanzia Fresu: rifacimento degli infissi della cucina e dell’atelier, ripristino di un’area interdetta e della recinzione

Scuola dell’infanzia Ada Negri: nuova rampa disabili

Scuola primaria Scandellara: messa in sicurezza delle finestre dei bagni

Nido Anna Frank: abbattimento barriere architettoniche lato giardino

Coperture: 91.158 euro

Scuola secondaria Pepoli: copertura degli spogliatoi e ingresso palestra

Scuola secondaria Zanotti: completamento della copertura

Scuola dell’infanzia Don Bosco: rifacimento della copertura

Mitigazione acustica e efficientamento energetico: 1.250.000 euro con fondi Iresa e Pnrr

Scuola secondaria Salvo D’Acquisto: sostituzione di serramenti

Scuola primaria Croce Coperta: sostituzione di serramenti delle aule a piano terra

Scuola primaria Aldo Moro: completamento della sostituzione di serramenti

Tinteggiature: 34.600 euro

Scuola secondaria Jacopo della Quercia

Scuola secondaria Pepoli

Scuola primaria Mader

Scuola secondaria Salvo D’Acquisto

Sono inoltre in fase di collaudo i lavori finanziati nel 2023 con fondi React (4.795.000 euro) nelle seguenti scuole:

Plesso scolastico Panzini/Romagnoli: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Grosso: impermeabilizzazione e coibentazione manto di copertura oltre al rifacimento infissi

Plesso scolastico Tambroni: coibentazione facciata (completamento) e sostituzione infissi servizi igienici

Nido Lunetta: sostituzione infissi (completamento)

Polo dell’infanzia Roselle: sostituzione infissi

Secondaria Testoni Fioravanti: sostituzione infissi

Plesso scolastico Gandino Guidi: sostituzione infissi (completamento)

“Oltre ai progetti di nuove scuole – è il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – abbiamo la massima cura anche del nostro patrimonio scolastico esistente. Durante l’estate abbiamo portato a termine un pacchetto importante di interventi di manutenzione straordinaria, per garantire la ripresa dell’anno scolastico in spazi educativi più sicuri, confortevoli e sostenibili. Grazie ai tecnici comunali e alle imprese appaltatrici per la qualità e la quantità del lavoro svolto in tempi record”.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico lunedì 16 gli assessori Daniele Ara e Simone Borsari saranno presenti alla secondaria Salvo D’Acquisto e alla primaria Grosso per salutare la comunità scolastica in due plessi nei quali sono stati effettuati importanti lavori di efficientamento energetico.