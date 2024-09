Ruba la borsa ad una turista in zona Navile, denunciato dalla Polizia Locale

Un uomo di trent’anni ruba la borsa ad una turista, ma finisce nei guai. È successo ieri in via Tiarini, in zona Navile, quando intorno alle 8.30 una pattuglia del reparto Navile della Polizia Locale è stata avvicinata da una turista alla quale era appena stata rubata la borsa mentre si trovava seduta ad un tavolino del bar. Alcuni passanti, hanno raccontato di aver notato poco prima un uomo intorno ai trent’anni che scrutava con atteggiamento sospetto tra i tavoli e le auto in sosta.

Accertato che l’esercizio commerciale in questione fosse provvisto di un sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno proceduto con l’acquisizione delle immagini e dalla visione è stato possibile rilevare effettivamente l’uomo corrispondente alla descrizione mentre sottraeva la borsa alla signora per allontanarsi poi celermente. Un paio di ore dopo, in via Zampieri, gli agenti hanno notato un uomo con le stesse caratteristiche della descrizione e delle immagini. Alla richiesta delle generalità, il soggetto ha rifiutato più volte di fornirle mostrandosi nervoso e cercando di divincolarsi e fuggire. Subito bloccato, è stato trovato in possesso di un coltello, poi sequestrato, e accompagnato negli uffici per l’identificazione. Dopo i controlli, a carico dell’uomo sono emersi diversi precedenti di polizia e giudiziari, a cui si è aggiunta la nuova denuncia a piede libero per furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio.