Modena, tentata rapina ai danni di un turista tedesco: individuato e fermato dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di ieri, 11 settembre 2024, la Polizia di Stato è intervenuta in viale Monte Kosica dove era stata segnalata alla linea di emergenza 112 NUE una tentata rapina in strada. Un uomo, indossante la maglia di una nota squadra calcistica, pantaloncini bianchi, scarpe nere ed un cappellino da baseball, aveva cercato di strappare la collanina ad un turista tedesco, facendolo rovinare a terra, per poi allontanarsi in direzione della stazione dei treni.

Appresa la nota radio, tutti gli equipaggi della Squadra Volante presenti sul territorio hanno avviato immediate ricerche, riuscendo ad individuare e fermare in piazza Manzoni un cittadino tunisino di 21 anni, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni.

Il giovane è risultato destinatario di misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 29 luglio scorso, per il reato di tentata rapina aggravata, commessa nel dicembre 2023 nel capoluogo felsineo e pertanto tratto in arresto e associato alla locale Casa Circondariale.

Sono in corso indagini volte ad acquisire ulteriori elementi indizianti a carico del 21enne in relazione alla tentata rapina in danno del cittadino tedesco.