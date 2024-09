Modena, Ciclofficina Popolare lancia il progetto “Cargoteca – prestito gratuito di cargo bike”

Prende il via sabato 14 settembre 2024 a Modena (ore10-12 presso la Ciclofficina Popolare, sotto le tribune del Parco Novi Sad), il nuovo progetto della Ciclofficina Popolare denominato “Cargoteca – prestito gratuito di cargo bike”, che prevede di mettere a disposizione dei cittadini, gratuitamente, vari modelli di cargo bike, allo scopo di fare conoscere questi mezzi e il loro grande potenziale.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento con il sostegno di Fondazione di Modena, in collaborazione con FIAB Modena e il patrocinio del Comune di Modena.

“Le cargo bike sono speciali biciclette con cassone per trasporto di oggetti, animali o bambini, che si stanno sempre più affermando in Europa come reali sostituti all’auto privata per gli spostamenti urbani. Il potenziale è molto alto, tanto che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di finanziare l’acquisto di cargo bike elettriche nel triennio 2023-2025 per i cittadini residenti in uno dei 207 comuni interessati dal numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 a causa del quale le zone di pianura sono oggetto di procedura di infrazione europea – dicono dalla Ciclofficina – Si sta sviluppando un notevole interesse anche in Italia per questo tipo di mezzi, ma l’offerta di negozi dove provarli è ancora bassa. L’investimento di acquisto è importante, per cui richiede un’attenta analisi dei vari modelli disponibili e un luogo dove testarli in prima persona per capire i propri bisogni. Il nostro progetto vuole quindi sostenere la mobilità ciclistica dei cittadini e delle famiglie con bambini, realizzando una flotta di cargo bike da condividere gratuitamente con chiunque ne faccia richiesta».

Le biciclette verranno depositate presso la sede della Ciclofficina Popolare sotto le tribune del Parco Novi Sad e i cittadini potranno prenotare on-line il modello scelto ed il periodo di tempo in cui utilizzarlo. Gli operatori si occuperanno di consegnare le bici, dare tutte le informazioni necessarie e della manutenzione periodica della flotta.

«Il nostro progetto vuole contribuire alla costruzione di una città più vivibile e sostenibile, sia dal punto di vista della qualità dell’aria, che per quanto riguarda la democratizzazione dello spazio urbano, da decenni ostaggio delle automobili ad uso privato (6,5 ogni 10 abitanti nel 2022).

L’obiettivo principale è diffondere la conoscenza delle cargo-bike e del loro grande potenziale a quanti più cittadini possibili, in particolar modo ai neo-genitori, promuovendo l’iniziativa con singoli eventi di test-drive diffusi ma anche direttamente nelle scuole d’infanzia».

Il progetto prevede due proposte principali: organizzare periodici test-drive pubblici, dove poter provare tutti i modelli a disposizione e confrontarsi con persone già esperte; dare la possibilità ai cittadini di prenotare online la cargobike che vogliono portare a casa in prestito, per provarla nella quotidianità per un periodo di tempo più lungo (fino ad una settimana).

La Cargoteca al momento conta 5 cargo bikes di diversa tipologia alle quali si aggiunge un classico rimorchio da bicicletta, che permette un confronto completo tra tutte le soluzioni disponibili sul mercato.

Le prossime giornate di test-drive saranno:

Sabato 14 Settembre ore10-12 presso la Ciclofficina Popolare, sotto le tribune del Parco Novi Sad;

Sabato 21 Settembre ore 10-12 presso il Centro per le Famiglie di via del Gambero 77;

Domenica 22 Settembre ore 10-12 presso l’Asta di bici Recuperate in Piazza Roma.

Maggiori info: rimessainmovimento@gmail.com – www.rimessainmovimento.org