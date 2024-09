Mamma rimane al lavoro, al via la seconda edizione degli incontri di formazione per valorizzare le competenze genitoriali

Riparte per il secondo anno “Mamma rimane al lavoro”, ciclo di incontri di formazione online per valorizzare le competenze che si acquisiscono con la genitorialità, utili e fortemente necessarie anche per le imprese. L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito del Piano per l’Uguaglianza, ed è organizzata insieme a Hub del Territorio ER Emilia-Romagna, in collaborazione con Federmanager, Manageritalia e l’Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp). Gli incontri sono rivolti ad Aziende, HR manager, Ceo, imprenditori e imprenditrici, lavoratori e lavoratrici, e saranno visibili a tutte e tutti in diretta streaming sul sito del Piano per l’Uguaglianza.

La seconda edizione è articolata in tre incontri dedicati alla riflessione sulle sfide della conciliazione tra famiglia e lavoro in Italia, e su come le aziende possano affrontarle in modo efficace.

Iscrizioni al link www.eventbrite.it/e/980332660377?aff=oddtdtcreator

Si parte lunedì 16 settembre, dalle 16 alle 18, con un primo incontro dedicato alle buone prassi per la gestione della maternità in ambito aziendale. L’iniziativa parte da un dato: il 63% delle donne che si dimette lo fa per l’impossibilità di conciliare carriera e famiglia, come rilevato dall’ultima Relazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2022). In questo contesto, le aziende svolgono un ruolo cruciale nel supportare i genitori, creando un ambiente di lavoro più inclusivo e valorizzante.

Secondo appuntamento in calendario per lunedì 7 ottobre, sempre online dalle 16 alle 18, dove è in programma un dialogo tra sindacati, parti economiche e sociali. L’ultima iniziativa, lunedì 28 ottobre, sempre online allo stesso orario, vedrà invece l’intervento di rappresentanti dei servizi socio-sanitari del territorio.

La partecipazione a questi incontri intende promuovere un dialogo costruttivo sulle misure di welfare aziendale, come la flessibilità lavorativa e il lavoro a distanza, che possono facilitare l’equilibrio tra vita professionale e familiare.

“Promuovere un ambiente lavorativo accogliente per le madri significa riconoscere il loro ruolo fondamentale nella società e favorire una nuova visione della maternità all’interno delle aziende. – spiega Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana – Gli incontri mirano dunque a sensibilizzare le imprese sui benefici delle politiche di conciliazione vita-lavoro, che non solo migliorano il benessere dei dipendenti, ma apportano anche vantaggi concreti alle organizzazioni, come l’incremento della produttività, la riduzione dell’assenteismo e un maggiore livello di fidelizzazione del personale”.