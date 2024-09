Il Digital Innovation Hub di Confesercenti Modena a Smart Life Festival

La disinformazione e le truffe online rappresentano una minaccia crescente per le imprese, danneggiando la loro reputazione e riducendo la fiducia dei clienti. Per rispondere a questa sfida, il Digital Innovation Hub di Confesercenti Modena organizza un talk dal titolo “Navigare tra verità e illusione: affrontare fake news e truffe nell’era digitale“, in collaborazione con Cescot Modena.

L’evento si terrà il 26 settembre 2024, dalle 17:30 alle 19:30 presso l’Auditorium Confesercenti Modena, in Via P. Ferrari, 79, Modena.

Durante l’incontro, esperte del settore offriranno una panoramica sulle migliori strategie per difendere la brand reputation e prevenire la diffusione di false notizie e truffe. Saranno illustrate soluzioni pratiche per gestire efficacemente commenti e community online, nonché le azioni legali disponibili per proteggere sia le aziende che i privati.

Interverranno:

Francesca Ferrazzi , Digital Transition Specialistcon oltre 15 anni di esperienza nel guidare PMI e start-up verso il successo digitale. Fondatrice di “Le Baccanti” e “F2F Communication”, è esperta in digital strategy e automazione dei processi.

Valentina Trevisan, Avvocataspecializzata in comunicazione pubblicitaria e diritto dell'informatica. Si occupa di contract management, tutela delle opere, privacy e sicurezza informatica. Fondatrice di "Legal for Creativity", supporta media company e professionisti.

Contatti per informazioni: segreteria@confesercentimodena.it

Per iscriversi: compilare il seguente form entro il 24/09/2024 https://l1nk.dev/vIcRE