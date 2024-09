Identificati dai carabinieri gli autori della rapina all’iN’s di Sassuolo

Il 31 agosto scorso, a Sassuolo, un individuo con volto travisato e armato di pistola, intorno all’orario di chiusura, era entrato nel supermercato di via Ancora intimando ad una cassiera di consegnargli l’incasso. La donna, terrorizzata, prelevava e consegnava il denaro al rapinatore, che subito si allontanava dal luogo con la presunta complicità di terze persone in attesa all’esterno.

I Carabinieri hanno avviato un’attività di indagine che in breve tempo, grazie ad analisi di telecamere ed altri accertamenti tecnici, ha consentito l’identificazione dei tre autori del reato, due uomini e una donna di nazionalità italiana rispettivamente di 53, 48 e 48 anni, che nell’evento riuscivano a rapinare la somma contante di euro 900,00.

Ieri, 11 settembre, i tre sono stati individuati dai militari operanti e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per rapina aggravata e porto illegale di armi in concorso.