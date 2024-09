Edilizia scolastica, conclusi lavori per circa 18 milioni di euro per il nuovo anno scolastico negli Istituti superiori della Città metropolitana

È stata un’estate di importanti lavori edilizi, alcuni ancora in corso di ultimazione, per le scuole superiori della Città metropolitana di Bologna, in vista del nuovo anno scolastico. Si sono conclusi lavori per circa 18 milioni di euro, ancora in corso invece interventi per oltre 60 milioni di euro. Partiti anche oltre 11 milioni di euro di lavori per riqualificazione dei plessi e la realizzazione di nuove scuole e palestre.

Gli interventi previsti dal Piano lavori di edilizia scolastica della Città metropolitana sono a oggi tutti finanziati, il 60% grazie a risorse PNRR.

Del totale dei lavori, oltre 50 milioni di euro riguardano nuove costruzioni, già terminate come il Polo Dinamico di Bologna (10,4 milioni di euro), o in fase di esecuzione, come l’ampliamento del Salvemini a Casalecchio di Reno con 14 nuove aule e un laboratorio multimediale (2,854 milioni di euro) e nuova palestra (1,45 milioni di euro), l’ampliamento di 20 aule per il liceo Leonardo da Vinci di Bologna (6,6 milioni di euro), o l’ampliamento dell’Archimede di San Giovanni in Persiceto, con una nuova costruzione per la realizzazione di 12 nuove aule e relativi servizi (3,4 milioni di euro). Nel conto anche i lavori in fase di avvio come la nuova palazzina per il Rambaldi Valeriani di Imola (5,43 milioni di euro), la realizzazione della nuova palestra con annesse aule allo Scarabelli-Ghini di Imola (3,85 milioni di euro), la nuova scuola Aldrovandi-Rubbiani a Bologna (9,3 milioni di euro), il nuovo edificio al Majorana di San Lazzaro di Savena (3,1 milioni di euro). E ancora, la nuova palestra a servizio degli istituti Belluzzi-Fioravanti di Bologna e Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno, per un investimento di 3,7 milioni di euro.

In generale gli investimenti riguardano il miglioramento sismico dei plessi, la creazione di nuovi spazi, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture, la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione al fine di migliorare la qualità degli edifici a disposizione.

Polo Dinamico

Da lunedì 16 settembre la nuova struttura ospiterà 10 classi del liceo Copernico, a cui garantisce anche l’uso della nuova palestra annessa al plesso. Le restanti 20 aule, insieme all’utilizzo della palestra, sono state concesse dalla Città metropolitana al Comune di Bologna per accogliere tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado Besta, a partire dal corrente anno scolastico.

Nel frattempo al Sabin, mentre si costruirà l’ampliamento del liceo, verranno mantenute in uso le aule in struttura prefabbricata, ampliandole (oggi sono 16, se ne aggiungeranno altre 4), oltre a garantire un idoneo utilizzo di una palestra, non in sede.

Arredi scolastici

Per il nuovo anno scolastico la Città metropolitana ha acquistato anche nuovi arredi e in particolare 2.484 banchi (97.951 euro), 2.499 sedie (65.579 euro), 138 cattedre (21.799 euro), 58 banchi da disegno (8.526 euro), 129 banchi da informatica (18.830 euro) e 83 lavagne (11.551 euro).

“Una fattiva collaborazione tra Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Ufficio scolastico regionale e Dirigenti scolastici ha permesso nel tempo di definire con efficacia la programmazione dell’impiego di molteplici risorse, nonché di accedere a fondi per rispondere alle esigenze di messa in sicurezza, ripristino e ampliamento di diverse scuole superiori del territorio metropolitano. – commenta Emanuele Bassi, consigliere metropolitano delegato alla Scuola – Un grande impegno che genera risultati concreti e che dà l’opportunità di accogliere tutti i ragazzi e le ragazze che già hanno intrapreso o inaugurano quest’anno il loro percorso di istruzione superiore. A tal proposito, colgo l’occasione per augurare a tutti, studenti, docenti e Dirigenti, genitori e personale ATA, un buon inizio di anno scolastico”.