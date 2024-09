Beccato ancora una volta a rubare in un centro commerciale: denunciato a Reggio Emilia 38enne pluripregiudicato

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 settembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in un noto centro commerciale di via Kennedy a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un tentato furto in atto.

Sul posto gli agenti hanno trovato un 38enne italiano pluripregiudicato, con diversi precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio, ancora all’interno del centro commerciale che discuteva animatamente con il personale dipendente.

Secondo quanto riferito da questi ultimi, il 38enne, dopo aver girato più volte tra gli scaffali del supermercato, sarebbe stato visto mentre tentava di occultare della merce, per un valore di qualche centinaio di euro, all’interno dello zaino che portava in spalla per poi oltrepassare le casse.

Alla luce di quanto emerso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito sul posto in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato mentre la merce, interamente rivendibile, è stata restituita al responsabile del centro commerciale.