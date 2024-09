Torna a Guastalla la mezza maratona, organizzata a scopo benefico in memoria di Cinzia Sandri

Guastalla e il territorio fluviale di nuovo protagonisti nel podismo della media distanza. Anche quest’anno torna la manifestazione sportiva “Guastalla Half Marathon”, 5° Memorial Cinzia Sandri, che si terrà domenica 15 settembre tra le vie e le piazze del capoluogo, a partire da Piazza Mazzini alle ore 9.00. Con una speciale Kids Run in calendario sabato 14 settembre. Speaker della manifestazione Carlo Rodolfi e Silvia Riccò, ex triatleta nazionale

“Guastalla Half Marathon” è un evento imperdibile per i runner e per tutti coloro che amano lo sport all’aria aperta e desiderano mantenere vivo il ricordo di una cara amica o collega che non c’è più, unendo attività fisica, divertimento e beneficenza.

La manifestazione, infatti, è dedicata a Cinzia Sandri, dipendente della Smeg venuta a mancare qualche anno fa. Era impegnata in attività sociali legati a sport, cultura e scuola, faceva parte del Comitato genitori della scuola materna comunale di Boretto (RE), era lettrice volontaria, amava lo sport, praticava podismo e sport di montagna. Nel suo ricordo nasce l’iniziativa sportiva che negli anni si è evoluta accogliendo sempre più interessati e partecipanti.

“L’iniziativa – conferma l’assessore allo Sport Luca Fornasari – ha l’obiettivo di tenere viva l‘attenzione sulla prevenzione e la cura dei tumori, è rivolta a tutti, famiglie, adulti e bambini, atleti professionisti e amatori, quale incentivo alla promozione dell’attività sportiva e ai suoi molteplici benefici”.

QUATTRO PERCORSI

La manifestazione offre la possibilità di scegliere tra 4 tipologie di percorsi, due competitivi, su percorsi omologati Fidal, sulle distanze di 21,097 km e 10,6 km e due non competitivi, aperti a tutti gli appassionati di podismo, sulle distanze di 10,6km e 5km.

La mezza maratona competitiva da 21,097 Km, prevede un percorso su asfalto che, novità di quest’anno, si svolgerà su 2 giri, passando per ben 2 volte per la principale Piazza Mazzini, con premiazioni previste per le prime 10 donne e i primi 10 uomini assoluti. Per tutti ci sarà la maglia tecnica Mizuno dell’evento, medaglia e ricco pacco gara.

Per coloro che si iscriveranno alle corse non competitive, da percorrere con amici o con la famiglia senza alcun limite di tempo, ci sarà un ricco pacco gara, con maglia tecnica dell’evento dello Sponsor Mizuno e tanti prodotti offerti dalle diverse aziende partner della manifestazione.

DEDICATA AI BAMBINI

Per i tutti i ragazzi e i bambini, invece, l’appuntamento è con la KIDS RUN, in programma sabato 14 settembre alle ore 17.00 in via Gonzaga, dove verrà predisposto un percorso su tappeto di atletica sulla distanza di 50 mt. Qui verrà cronometrato il tempo di percorrenza e per tutti i partecipanti ci saranno omaggi e premi. All’evento è obbligatoria l’iscrizione ma la quota è gratuita.

PROTAGONISTA LA SOLIDARIETÀ

La solidarietà, insieme allo sport e alla condivisione, sarà protagonista delle due giornate. Il ricavato dell’evento, volto a ricordare Cinzia Sandri. sarà infatti interamente devoluto in beneficenza a diverse associazioni: Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, che da oltre trent’anni fa attività di prevenzione e ricerca, Associazione Amici Day Hospital Oncologico di Guastalla, ONLUS che aiuta e assiste i pazienti affetti da tumore, Polisportiva S. Marco e AC Boretto asd, entrambe di Boretto, impegnate nell’organizzazione di eventi sul territorio finalizzati alla promozione dello sport e della salute, nella comunità locale giovanile.

Nell’edizione 2023 la donazione superò i 12.000 euro.

L’anno scorso era presente anche Ana Maria Vitelaru, la recente medaglia di Bronzo alla paralimpiadi a Parigi, chissà che anche quest’anno venga a dare stimolo ai partecipanti…

INFO

Tutte le informazioni relative all’iniziativa, iscrizioni, offerte e programma sono disponibili sul sito halfmarathonguastalla.it, gli aggiornamenti e le foto della manifestazione saranno pubblicati anche sui social, sul profilo FB e IG halfmarathon_Guastalla.

CONTATTI

guastallahm@atleticareggio.eu