Sabato 14 settembre inaugurazione, a Corlo, del nido d’Infanzia Alice

Si terrà sabato 14 settembre alle ore 10, alla presenza del sindaco Elisa Parenti, la cerimonia inaugurale del nido d’Infanzia Alice.

La struttura, in via Battezzate 58 a Corlo, rientra nel plesso della scuola primaria don Mazzoni di Corlo, interessato da un ampio progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per 1 milione e 250mila euro, dei quali 1 milione e 140mila finanziati dal Ministero dell’Interno attraverso fondi PNRR.

Il nido Alice è una struttura comunale gestita tramite concessione con la cooperativa Gulliver e dispone di una sezione mista in grado di accogliere fino a 21 bambini dai 9 ai 36 mesi. Dotato di un ampio spazio verde e situato vicino al parco di via Tirelli offre, come tutti gli altri nidi del territorio, un servizio a tempo pieno dalle 8 alle 16.15 e part-time dalle 8 alle 12.40, con possibilità di fruire anche del prolungamento orario.

Oltre ai lavori di adeguamento sismico, il nido è stato completamente rinnovato anche negli arredi e allestimenti interni ed è in corso un progetto di riallestimento dell’area cortiliva che si completerà nei prossimi mesi, come da progetto presentato in sede di gara dal concessionario Gulliver .

In occasione dell’inaugurazione, si terranno laboratori per i bambini e le bambine.