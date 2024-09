Open Day sabato per l’Associazione di volontariato NuovaMente

Recuperare, riciclare, ridare vita, non disperdere, mettere nuovamente a disposizione di chi lo desidera: insieme, non da soli. Saranno questi i due atteggiamenti, gli aspetti determinanti che caratterizzeranno l’iniziativa “Open Day” proposta dall’Associazione di volontariato NuovaMente per la prima volta nella sede di Reggio Emilia.

Sabato 14 settembre, infatti, la sede di via Bodoni, 3 sarà aperta alla cittadinanza tutto il giorno: come di consueto alla mattina (dalle 9.00 alle 12.30) ma anche al pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.30).

Sarà possibile visitare gli spazi espositivi con tutto il materiale messo a disposizione grazie alle attività quotidiane di volontari e persone in difficoltà accompagnati da operatori professionali: vestiti, mobili, libri, quadri, oggettistica e arredo per la casa, biciclette, giocattoli e tanto altro ancora. Durante l’arco della giornata verranno proposte attività laboratoriali per bambini e adulti insieme a diverse realtà che durante il corso dell’anno collaborano con l’Associazione NuovaMente: Università 21, Valore Aggiunto odv, Centro di Ascolto Interparrocchiale di Pieve Modolena, IIS BUS Blaise Pascal, ASP Città delle Persone con la comunità terapeutica “La Cava” e il progetto “Ricreo” con sede a Scandiano. Tutte realtà che, a diverso titolo e livello, hanno a cuore le persone, le fragilità e gli stili di vita che possono permettere di rendere migliore l’ambiente in cui viviamo e avere cura delle risorse, mai illimitate, che possiamo avere a disposizione.