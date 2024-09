FestivalFilosofia: via Rocca e piazzale Avanzini chiusi al transito

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre compresi, torna a Sassuolo l’appuntamento con il FestivalFilosofia che, quest’anno, avrà come tema “Psiche”.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, gli allestimenti e lo smontaggio delle numerose iniziative che compongono il ricco calendario del Festiva, per tutta la durata della manifestazione sarà vietato l’accesso e il transito (eccezion fatta per i soli residenti) in via Rocca e non sarà disponibile il parcheggio in tutto piazzale Avanzini.

Ricordiamo, inoltre, lo spostamento dei banchi del mercato ambulante di piazza Garibaldi, venerdì 13 settembre, lungo viale XX Settembre nel quale sarà vietata la sosta già a partire dalla notte di giovedì 12 e fino alle ore 15 di venerdì 13.