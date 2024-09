Ennesimo Film Festival si sdoppia per festivalFilosofia

Doppio appuntamento per Ennesimo Film Festival in occasione dell’edizione 2024 del

festivalfilosofia.

Confermato il consueto appuntamento al Crogiolo Marazzi per sabato 14 settembre alle 21

con Non è l’Ennesimo festivalfilosofia, cinque corti per indagare la profondità della psiche. La

selezione, fra cui spicca una premiére italiana propone un viaggio introspettivo attraverso

storie che percorrono tutto il mondo e ci restituiscono un’umanità dispettosa, impaurita,

gioiosa, emozionante. La nostra psiche. Al termine della proiezione, la giuria composta dal

professore universitario Massimiliano Panarari, dalla producer Francesca Modena e dal

giornalista Carlo Maria Rabai, annunceranno il film vincitore della serata.

«Siamo entusiasti di far parte del programma culturale di festivalfilosofia anche quest’anno – commenta Federica Ferro Presidente di TILT Associazione Giovanile APS – durante il quale

porteremo il pubblico a riflettere, attraverso le molteplici modalità di fruizione dell’audiovisivo, sulle dinamiche che regolano la società contemporanea e sulle sfide che l’uomo deve affrontare ogni giorno. Grazie a festivalfilosofia e al Comune di Sassuolo che ci ha coinvolto in questa progettazione già dal marzo scorso e ci ha permesso di raddoppiare gli appuntamenti di questa edizione»

La novità 2024 sarà la selezione di film in VR Odissea Virtuale fruibile attraverso i visori che

saranno installati Sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 alla Biblioteca Cionini per esplorare nuove frontiere e rafforzare la divulgazione della cultura digitale. L’Odissea filosofica di quest’anno fonde la parola chiave di festivalfilosofia, psiche, con l’anima letteraria della biblioteca Cionini, proponendo opere in Realtà Virtuale in grado di interrogare entrambe. Un viaggio vertiginoso tra poemi onirici, grandi classici della letteratura e mitologie trasposte in VR e uno spazio meditativo inaspettato.