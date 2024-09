Cersaie, agevolazioni sui viaggi in treno e negli hotel di Bologna

Arrivare a Bologna per vedere le novità esposte a Cersaie, in programma a Bologna dal 23 al 27 settembre 2024, è facile, comodo ed economico. I visitatori della 41° edizione della fiera, che occupa 15 padiglioni e si estende su una superficie di 145.000 metri quadrati, potranno contare su una serie di agevolazioni, organizzate in collaborazione con Bologna Welcome, per l’ospitalità negli alberghi ed i trasporti sui treni ad Alta Velocità, al fine di poter raggiungere agevolmente in tutti i 5 giorni della manifestazione il Quartiere Fieristico.

Per i viaggi andata/ritorno in giornata da Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Venezia e Padova verso Bologna i visitatori possono usufruire di una tariffa agevolata comprensiva anche dell’ ‘ultimo miglio’: il trasferimento Stazione Centrale – Quartiere fieristico, ingresso da Piazza Costituzione, con bus riservati avente personale dedicato ed in coincidenza con gli arrivi e le partenze dei vettori convenzionati.

Per i viaggi che prevedono almeno una notte di permanenza a Bologna, con Italo vi sono tariffe speciali in Prima Classe (lo sconto del 40% è applicato alla tariffa Flex, quindi sono escluse le tariffe promozionali economy Low Cost).

La qualità nell’ospitalità per visitatori è un altro aspetto fondamentale della partecipazione a Cersaie. Al fine di sfruttare al meglio l’ospitalità e la recettività del territorio, sono previste una serie di agevolazioni sugli alberghi, consultabili alla pagina https://www.cersaie.it/it/v_pacchetti.php (IT) https://www.cersaie.it/en/v_pacchetti.php (EN), dove sono illustrate tutte le promozioni in essere ed i contatti di Bologna Welcome, con cui poter effettuare direttamente le prenotazioni. Novità di quest’anno è la “Promo last days”, che consente di usufruire di tariffe agevolate sui pernottamenti di giovedì 26 e venerdì 27 settembre.

La recettività al servizio di Cersaie si estende anche al di fuori della città di Bologna. Sono infatti disponibili pacchetti comprendenti tanto l’ospitalità in albergo – con pernottamento in hotel a 3-4 stelle a Ferrara, Rimini, Padova, Verona, Venezia o Firenze – quanto il trasporto in treno, oltre ai trasferimenti dalla stazione ferroviaria in hotel e dalla stazione ferroviaria a Cersaie.