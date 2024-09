Castelnovo Sotto: bagno di folla per festeggiare Ana Maria Vitelaru di ritorno da Parigi con la medaglia di bronzo

C’erano circa 300 persone nel tardo pomeriggio di ieri davanti al municipio di Castelnovo di Sotto per accogliere e festeggiare l’atleta azzurra e castelnovese d’adozione Ana Mara Vitelaru, fresca vincitrice della medaglia di Bronzo alle paralimpiadi di Parigi nella prova in linea H5 Femminile di ciclismo su strada.

La festa è stata organizzata dall’associazione Castelsport con la collaborazione di Pedale Castelnovese e il sostegno del Comune, non senza la complicità del marito di Ana e di un lungo scambio di messaggi “segreti” tramite wa per far sì che la neo medagliata sospettasse di nulla.

E in effetti, dall’espressione di stupore e gioia sul volto di Ana, la sorpresa è riuscita alla perfezione. Nel ringraziare tutti i presenti, che erano muniti di cartelli di sostegno e striscioni, l’atleta si è anche commossa. In tanti l’hanno abbracciata e le hanno chiesto l’autografo porgendole sue foto. Lei ha ricambiato l’affetto ricevuto con grande disponibilità e ampi sorrisi.

Dopo il bagno di folla Ana è stata ospite nella sala del Consiglio comunale dove il sindaco Francesco Monica le ha fatto i complimenti e l’ha ringraziata a nome di tutta la comunità castelnovese per la sua bravura, la sua dedizione al lavoro e all’allenamento e per il meraviglioso messaggio che quotidianamente trasmette a tutti.

Ana ha raccontato il percorso che l’ha portata a conquistare la medaglia, ringraziando tutti coloro che l’hanno aiutata e sostenuta e sottolineando la grande difficoltà di continuare ad allenarsi per centrare il suo sogno nonostante il grave lutto familiare dovuto alla scomparsa del fratello.

Infine la castelnovese ha dato appuntamento alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028