Slc Cgil e Fistel Cisl Modena: domani 11 settembre nuovo sciopero alla Panini

I sindacati Slc Cgil e Fistel Cisl unitamente alle Rsu di Modena e Milano e al CDR Giornalisti Milano hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per domani mercoledì 11 settembre 2024 alla Panini Spa nelle sedi di Modena e Milano. Previsto il presidio davanti la sede aziendale a Modena in via Emilio Po dalle ore 8:30 alle 12:30.

Dopo lo sciopero del 4 settembre scorso, che ha visto un’adesione del 90% con uffici vuoti e 150 dipendenti presenti al presidio, l’Azienda non ha preso nessun contatto con i rappresentanti dei lavoratori, per cui nell’assemblea dei lavoratori di stamattina si è deciso di proseguire con la mobilitazione.

Il motivo dello sciopero è dovuto al fatto che la Panini Spa, colosso mondiale delle figurine, dopo due anni dall’accordo, ha dichiarato di voler ridurre drasticamente le giornate di “smart working” fruibili dai lavoratori, passando a 44 giorni annui ed eliminando gli ulteriori 44 giorni aggiuntivi. Di fatto un passaggio da una media di 2 giorni a quella di 1 giorno di smart working a settimana.

Questa decisione non si basa su oggettive problematiche rilevate:

Non vi è stata una flessione della produttività.

Non si sono evidenziate criticità organizzative.

Sono invece innegabili i benefici che il lavoro agile comporta:

· è uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

· riduce il traffico e l’inquinamento

· è uno strumento apprezzato dai lavoratori ed è riconosciuto che lavoratori soddisfatti garantiscono una maggiore produttività

· è un valore aggiunto che rende l’azienda più flessibile e resiliente

· accresce l’attrattività per forza lavoro giovane e brillante.

I lavoratori chiedono di:

Mantenere le 44 giornate annue garantite

Mantenere le ulteriori 44 giornate annue addizionali

Ripristinare le 44 giornate annue garantite ai quadri

Rendere definitivo e non più sperimentale l’accordo sul lavoro agile

Confermare la valutazione di casi particolari per esigenze straordinarie.

(RSU Panini Spa – SLC CGIL Modena-Milano – Fistel Cisl Emilia Centrale – CDR Giornalisti Milano)