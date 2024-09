Ritorna “Modena patrimonio mondiale in festa”

Un viaggio attraverso i secoli nel cuore della città per immergersi nella meraviglia architettonica e artistica del sito Unesco di piazza Grande, con la Cattedrale e la Ghirlandina.

Con tour guidati, aperture straordinarie di musei e monumenti, laboratori per bambini e lo spettacolo “Le voci di Dante” con Toni Servillo, torna da venerdì 4 a domenica 6 ottobre “Modena patrimonio mondiale in festa”, l’evento annuale dedicato al sito Unesco che per la sua settima edizione si presenta con un programma, che guarda oltre i confini cittadini, che viene proposto anche attraverso il portale turistico visitmodena.it.

“Eterno ritorno. Infinito passato, infinito futuro” è il tema dell’edizione 2024, scelto per evocare l’idea di un passato, quello della “Mutina” romana, che rivive nei monumenti romanici e attraverso i secoli fino a noi, ma anche per ricordare quanto la storia e le voci delle persone che l’hanno cambiata, vivano e permangano nel nostro presente e nel nostro futuro.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, martedì 10 settembre, con una conferenza stampa a Palazzo comunale alla quale hanno partecipato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, don Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola; Giuliano Barbolini, presidente di Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale; Francesca Piccinini, direttrice del Museo Civico e responsabile dell’Ufficio Patrimonio Mondiale di Modena; Giovanni Bertugli, dirigente servizio Promozione della città e Turismo.

Tra i principali appuntamenti della manifestazione ci sarà lo spettacolo “Le Voci di Dante”, un viaggio di Toni Servillo nel segno di Dante e della Divina Commedia, in un dialogo ideale con la Cattedrale di Modena: le parole di Dante, infatti, nel corso dei secoli sono risuonate innumerevoli volte negli edifici sacri. I posti all’interno del Duomo per le due repliche di venerdì 4 e sabato 5 ottobre, alle 21, sono andati esauriti in poche ore, ma lo spettacolo sarà fruibile anche dall’esterno della cattedrale attraverso cuffie wireless: chi non fosse riuscito a trovare il biglietto per l’interno, da mercoledì 11 settembre potrà acquistare uno dei 100 ticket (50 per la serata di venerdì e 50 per quella di sabato) per ascoltare lo spettacolo dal sagrato con le cuffie (informazioni per l’acquisto sul sito visitmodena.it).

Legata allo spettacolo è anche la nuova proposta che offre alle coppie in visita a Modena un’esperienza completa di scoperta della città già acquistabile attraverso il sito visitmodena.it e che comprende i biglietti per lo spettacolo di Toni Servillo, un aperitivo per due persone pre-spettacolo con i prodotti tipici del territorio, il pernottamento in città, e per il giorno successivo allo spettacolo prescelto, gli ingressi alla Torre Ghirlandina e all’acetaia comunale e, a scelta, dei ticket per le visite guidate Modena City tour o a Palazzo Ducale (il tutto per due persone). I biglietti disponibili in questa formula sono quaranta.

“Modena patrimonio mondiale in festa” rappresenta il cuore del progetto di promozione del duplice riconoscimento Unesco ottenuto dalla città di Modena, che è Sito Patrimonio Mondiale dal 1997 e Città creativa per le Media Arts dal 2022, avviato a febbraio con la diffusione del brand turistico “Modena Patrimonio Mondiale” e finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del Fondo per i Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica. A luglio è stata lanciata la campagna “Be Part Of It” diffusa sulle principali piattaforme digitali nazionali, dai canali social a quelli video, dai motori di ricerca ai tool di marketing di viaggi, il progetto creativo è stato sviluppato utilizzando il linguaggio della body Art con una performance live in piazza Grande che ha coinvolto la campionessa mondiale di Art & Body Painting, Francesca Cavicchio e sta avendo un grandissimo successo in termini di visualizzazioni di campagna e su visitmodena.

La manifestazione è progettata e promossa dal Museo Civico di Modena – Ufficio Patrimonio Mondiale e dal Servizio Promozione della città e Turismo del Comune di Modena in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT /Teatro Nazionale. L’edizione 2024 è resa possibile grazie alla collaborazione dei Musei del Duomo di Modena, del Capitolo Metropolitano di Modena e dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola, oltre che del Focal point città creative e storia urbana – assessorato alla Cultura di Modena.

L’intero programma della manifestazione è disponibile su visitmodena.it dove si potranno anche effettuare le prenotazioni per le visite guidate e l’ingresso ai monumenti.

VISITE E LABORATORI

Tour guidati, aperture straordinarie dei monumenti e degli istituti culturali, possibilità di scoprire luoghi nuovi e di vedere quelli consueti con nuovi occhi, laboratori in cui i bambini possono imparare il valore delle cose e della storia. È la nuova edizione di “Modena patrimonio mondiale in festa”, in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, pensata per coinvolgere la comunità nella trasmissione dell’eccezionale valore universale del sito Unesco di Modena con piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina, patrimonio mondiale dal 1997.

Con una nuova veste grafica e una dimensione più aperta all’esterno, la manifestazione si rivolge a un pubblico ampio con un ricco programma di itinerari che, sotto il titolo “Eterno ritorno. Infinito passato, infinito futuro”, consentiranno ad adulti e bambini di conoscere e apprezzare il complesso monumentale e approfondire il tema del rapporto con l’antico, la città romana sepolta e quel che di essa è stato riutilizzato nella costruzione dei monumenti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e con la figura chiave di san Geminiano.

La festa si apre venerdì 4 ottobre con le prime due repliche delle visite guidate tematiche “San Geminiano e le origini di una cattedrale” (alle 15 e alle 17) e “L’eco dell’antico” (alle 16 e alle 18), rivolte al pubblico adulto su prenotazione. L’itinerario, incentrato sulla figura del patrono di Modena, guida alla scoperta della Cattedrale e dei Musei del Duomo raccontando il ruolo centrale che ha avuto la figura del santo non solo nella costruzione del Duomo che vediamo oggi, ma nell’evoluzione urbanistica dell’intera città. Attraverso le opere che ci parlano di san Geminiano presenti nel sito patrimonio mondiale e nei rinnovati Musei del Duomo si ripercorrerà la storia del vescovo vissuto nella Mutina tardo antica e, insieme, i passaggi fondamentali che conducono la città a trasformarsi nella Modena medievale, in cui il culto del santo sarebbe divenuto il nucleo catalizzatore del nuovo centro urbano, gravitante intorno alla nuova cattedrale romanica di Lanfranco e Wiligelmo.

“L’eco dell’antico” è un percorso che si svolge nel centro storico e tocca due luoghi di particolare interesse culturale della città: l’itinerario parte infatti dal Palazzo dei Musei per arrivare al Sito patrimonio Mondiale, per conoscere com’è cambiato l’aspetto di Piazza Grande attraverso i secoli, dall’Alto medioevo, prima della costruzione del Duomo, al Rinascimento, quando divenne il luogo in cui esibire le vestigia di Mutina romana, in molti casi reimpiegate secondo un rinnovato rapporto con l’antico. I visitatori potranno così riconoscere le connessioni tra alcuni dei più importanti manufatti di epoca romana conservati nei musei cittadini e i monumenti più importanti della città, tra la Mutina romana e il nuovo linguaggio architettonico e figurativo dei due geni creatori del complesso monumentale romanico di duomo e Ghirlandina. Nell’ottica di dare continuità alla valorizzazione del Sito questa esperienza sarà resa disponibile come offerta culturale permanente e prodotto creativo nell’ambito delle media-arts. Da dicembre, infatti, l’itinerario sarà fruibile come podcast, grazie anche alle narrazioni evocative create con la collaborazione della Scuola Holden che daranno voce ad alcuni importanti personaggi alla storia del Sito.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre si aggiungono alle visite tematiche, che continueranno a svolgersi nel corso dell’intera giornata, le iniziative rivolte a bambini e bambine. “Millenovantanove vite ancora” è un’esperienza che vuole fornire alle nuove generazioni un’occasione per riflettere sul tema della sostenibilità, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e con le raccomandazioni dell’Unesco, che sempre di più richiede ai siti riconosciuti Patrimonio mondiale di impegnarsi, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, contro il cambiamento climatico. Il percorso cercherà di far comprendere come sono stati creati e realizzati il Duomo e la Ghirlandina, a partire dall’anno 1099, trattando il fenomeno medievale del reimpiego di materiale antico, per poi collegare questa pratica con quella del riuso creativo degli oggetti, parte fondante dell’economia circolare. Insieme all’attività creativa, dove la fantasia guiderà nell’arte di dare nuova vita alle cose, grazie alla rinnovata collaborazione con Piacere Modena, il percorso prevede anche un momento educativo contro lo spreco alimentare e qualche piacevole sorpresa.

Nei tre giorni della festa, i Musei del Duomo rimarranno aperti, in via straordinaria, anche la sera, dalle 19.30 alle 23, con un prezzo speciale ridotto di 4 euro.

L’iniziativa è parte del progetto Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell’attrattività turistica della città, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.