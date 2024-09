Reggio, trovati in possesso di hashish e marijuana durante i controlli: sanzionati dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia hanno provveduto ad un controllo di iniziativa nel parco di Piazzetta Stranieri nei confronti di un 33enne di origine gambiana.

Il soggetto si mostrava sin da subito molto insofferente all’attività di controllo, con un atteggiamento nervoso ed agitato. Inoltre, gli operatori percepivano un forte odore di sostanza stupefacente e, su specifica richiesta sull’eventuale possesso di qualche sostanza, lo stesso consegnava spontaneamente un involucro contenente circa 11 grammi di hashish.

Qualche ora più tardi, un’altra Volante transitando in via Fratelli Cervi, all’altezza di un distributore di benzina, notava un soggetto a bordo di un’autovettura in sosta e, insospettiti da ciò, decidevano di effettuare un controllo.

Durante lo stesso, anche in questo caso, gli agenti percepivano all’interno dell’abitacolo un forte odore di sostanza stupefacente. A quel punto, gli operatori effettuavano un controllo più approfondito e, all’interno di uno zainetto in possesso dell’uomo, un 28enne italiano, rinvenivano una busta in plastica con all’interno circa 17 grammi di marijuana.

Tutte e due i soggetti, sia il gambiano che l’italiano, al termine delle attività di identificazione venivano sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.