Modena, allarme a Palazzo Comunale: solo una verifica degli antincendio

Mercoledì 11 settembre, tra le 14 e le 15, suoneranno gli allarmi antincendio del Palazzo comunale di Modena e potrebbero essere sentiti anche dai cittadini e dai turisti nei pressi di piazza Grande. Nessuna preoccupazione, si tratta solo di una manovra prevista nel corso di uno dei periodici controlli dei dispositivi.

I tecnici incaricati, infatti, attiveranno per un massimo di due volte gli allarmi installati nella sede centrale del Municipio per verificarne il corretto funzionamento.

In particolare, sono quattro gli apparecchi antincendio nel Palazzo, tre dei quali collocati al primo piano, nei pressi della reception, dell’archivio dell’Unità specialistica Avvocatura civica e della sala del Consiglio comunale, e un altro al secondo piano, all’ufficio Cassa dell’economato.

I controlli agli allarmi si svolgono nell’ambito di test semestrali previsti dall’apposita normativa.