Lapam Confartigianato inaugura la nuova sede di Castelfranco Emilia mercoledì 11 settembre

Taglio del nastro per la nuova sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia. Mercoledì 11 settembre l’associazione inaugurerà la nuova filiale in via Leonardo da Vinci 1/B alle ore 17, all’interno della settimana dedicata alla sentitissima Sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia.

All’inaugurazione parteciperanno i vertici Lapam Confartigianato e il responsabile della locale sede associativa Mattia Monduzzi Donazzi, il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e il Parroco Don Luciano Luppi.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.