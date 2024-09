Il Comune raccoglie le adesioni per partecipare alla Marcia della Pace 2024

L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti sta raccogliendo le adesioni per organizzare un pullman in vista della partecipazione alla Marcia di Assisi 2024 “Prima di tutto la pace”, in programma sabato 21 settembre.

La marcia viene proposta in occasione della Giornata Internazionale della Pace in cui l’Onu invita tutti gli abitanti e le Istituzioni della terra ad unirsi per promuovere la cessazione dei conflitti tra i popoli e le nazioni. La camminata di Assisi vuole porre le basi per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.

Chi fosse interessato a partecipare da Castelnovo attraverso il viaggio in pullman fino ad Assisi, può contattare la Segreteria comunale al numero 0522 610229.