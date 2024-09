Guastalla: bando contributi destinati all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025

Anche quest’anno è uscito il bando per richiedere contributi destinati all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025 (ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 26 del 8/8/2001). Questi contributi sono benefici finalizzati a sostenere studenti e studentesse in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione che si stanno frequentando. Per richiederli, c’è tempo fino alle ore 18 del 25 ottobre

Sul sito del Comune di Guastalla è possibile visionare e scaricare il bando per conoscere i destinatari dei benefici e i criteri di attribuzione del contributo. È necessario presentare l’attestazione Isee in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce: Fascia 1 ISEE da Euro 0 a Euro 10.632,94, Fascia 2 ISEE da Euro 10.632,95 a Euro 15.748,78.

Per ottenere l’attestazione ISEE i cittadini potranno rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in modalità online, da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne. È possibile richiedere assistenza gratuita nella presentazione della domanda online anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco è pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

A supporto della compilazione sono comunque sempre disponibili on line le linee guida per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente nella pagina di primo accesso https://scuola.er-go.it.

Il Servizio pubblica istruzione del Comune di Guastalla è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito: martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30, tel.: 0522-839753 – email: s.re@comune.guastalla.re.it

In alternativa, anche si può contattare anche lo Sportello sociale, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30, tel.: 0522-839749 – email: i.savini@comune.guastalla.re.it

Per maggiori dettagli, leggere l’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Guastalla: