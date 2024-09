Ecco tutti i candidati al Consiglio provinciale di Reggio Emilia

Progetto civico, Terre reggiane e Insieme per la Provincia di Reggio Emilia. Questo l’ordine estratto oggi pomeriggio dall’Ufficio elettorale con cui, domenica 29 settembre, appariranno sulle schede le 3 liste che si sono presentate alle elezioni del Consiglio provinciale, le quarte che – dopo la legge di riordino del 2014 – si celebreranno non a suffragio universale, ma con diritto di voto e di candidatura riservato esclusivamente ai sindaci e ai consigliere comunali in carica.

In precedenza, lo stesso Ufficio elettorale aveva validato le candidature presentate alla scadenza delle 12 di ieri. Sono complessivamente 27 i candidati in corsa per i 12 posti da consigliere provinciale: 12 con la lista di centrosinistra Insieme per la Provincia di Reggio Emilia, 9 con Progetto civico per la Provincia di Reggio Emilia e 6 per la lista di centrodestra Terre reggiane. Sei anche i sindaci candidati (tutti con Insieme), mentre con Progetto civico si presentano 3 primi cittadini uscenti dopo l’ultima tornata amministrativa di giugno (Bagnolo, Poviglio e Viano). Questi tutti i candidati (tra parentesi il Comune di cui sono sindaco o consigliere comunale).

Progetto civico per la Provincia di Reggio Emilia: Gianluca Paoli (Comune di Bagnolo in Piano), Luciano Ferrari (Comune di Casalgrande), Ester Borciani (Comune di Cadelbosco Sopra), Nello Borghi (Comune di Viano), Paolo Croci (Comune di Sant’Ilario), Corrado Ferrari (Comune di Albinea), Cristina Ferraroni (Comune di Poviglio), Paola Folloni (Comune di Fabbrico) e Cristina Reda (Comune di Gualtieri).

Terre reggiane: Alberto Bizzocchi (Comune di Bibbiano), Roberto Cocconi (Comune di Castelnovo Sotto), Letizia Davoli (Comune di Reggio), Cristina Fantinati (Comune di Novellara), Giuseppe Pagliani (Comune di Scandiano) e Loretta Vignali (Comune di Vezzano).

Insieme per la Provincia di Reggio Emilia: Cecilia Barilli (Comune di Reggio), Francesca Bedogni (sindaco di Cavriago), Claudia Bonacini (Comune di Rubiera), Ada Francesconi (Comune di Reggio), Claudia Martinelli (Comune di Castelnovo Monti), Paolo Mazzola (Comune di Bagnolo in Piano), Alessandro Miglioli (Comune di Reggio), Francesco Monica (sindaco di Castelnovo Sotto), Alberto Olmi (sindaco di Quattro Castella), Alessandro Santachiara (sindaco di Campagnola Emilia), Elio Ivo Sassi (sindaco di Villa Minozzo) e Simone Zarantonello (sindaco di Novellara).

Quando e come si vota. Sono 616 i sindaci (42) e i consiglieri comunali (574) che domenica 29 settembre, dalle 8 alle 20, potranno votare nell’unico seggio che sarà allestito nella Sala Giunta della Provincia di Reggio Emilia. Dodici (il numero è stabilito in base alla popolazione provinciale) i consiglieri che saranno eletti, tra i quali il presidente Giorgio Zanni sceglierà poi vicepresidente e delegati. Per il consigliere provinciale, come noto, non è previsto alcun compenso o gettone di presenza. Alle ultime elezioni del 2021 Insieme per la Provincia di Reggio Emilia ottenne 9 consiglieri, Terre reggiane 2 e Provincia progressista 1.

L’elezione del Consiglio provinciale – in base alle Legge 56/2014 – avviene con il voto ponderato, ossia l’elettore (sindaco o consigliere comunale) che appartiene ad un Comune con un minor numero di abitanti esprime un voto con un valore inferiore rispetto all’elettore (sindaco o consigliere comunale) di un Comune con un numero maggiore di abitanti. In questa tornata elettorale Il corpo elettorale provinciale di Reggio Emilia è suddiviso in sei fasce demografiche: solo il Comune di Vetto rientra in quella azzurra (fino a 3.000 abitanti), solo il Comune di Reggio Emilia in quella viola (da 100.000 a 250.000 abitanti).