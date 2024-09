Aggiornamenti in merito alle chiusure su A14, A13 e Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione, dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 settembre, sarà chiusa la stazione di Imola in entrata verso entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa: per Bologna: utilizzare Castel San Pietro; per Ancona: utilizzare Faenza.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Castel Bentivoglio Est” situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Interporto, percorrere Via Marconi, proseguire su SS 64 Porrettana e rientrare in A13 a Altedo.

Sempre sulla A13 è stato aggiornato il programma di chiusure del tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato: -annullata la chiusura programmata dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 6:00 di mercoledì 11 settembre; resta confermata, come da programma, la chiusura del tratto, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, SS64 Porrettana, SP20, via Chiavicone, per rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della linea elettrica, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto tra svincolo 3 e svincolo SS 9 Via Emilia in direzione Bologna Borgo Panigale; sarà chiuso lo svincolo San Giovanni in Persiceto in uscita per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna e in entrata per chi è diretto verso Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2, percorrere Viale Alcide De Gasperi, Via Marco Emilio Lepido, SS9 Via Emilia e rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale.