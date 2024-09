Ieri sera, domenica 8 settembre, intorno alle ore 20, la squadra dei Vigili del fuoco di Vignola è intervenuta per incidente stradale avvenuto Savignano, in via Friuli angolo via Claudia. Una vettura BMW era cappottata con il conducente 55enne all’interno. Lavorando assiduamente i pompieri sono riusciti a disincastrare il conducente dal telaio della vettura, per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri della stazione di Marano e i sanitari di Vignola inviati dal 118.