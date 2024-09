Rapina al supermercato in provincia di Bologna: addetto alla sicurezza ferito. Un arresto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 32enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato, noto alle Forze dell’ordine per rapina impropria. È successo al Centro Commerciale “Famila” quando i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una rapina impropria nella quale un addetto alla sicurezza è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un malvivente.

L’uomo in questione, dopo aver prelevato dall’apposito scaffale delle bottiglie di superalcolici per un valore di circa 14 euro, ha tentato di superare le casse del centro commerciale senza pagare, spintonando dapprima una dipende e poi aggredendo l’addetto alla sicurezza ferendolo, nel tentativo di darsi alla fuga. Tuttavia l’addetto alla vigilanza è riuscito a fermare il malvivente in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. I militari, intervenuti sul posto dopo pochi istanti, hanno arrestato il 32enne straniero ed hanno restituito la merce recuperata all’avente diritto. Il soggetto in questione, su diposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.