Ponte Secchia, riapre già stasera la Sp 19 a Baiso

Impegno rispettato a Ponte Secchia di Baiso, dove già da questa sera alle 18 la Sp 19 sarà riaperta al transito, dunque con ampio anticipo rispetto alla data di venerdì 13 settembre inizialmente prevista per l’ultimazione degli importanti lavori, iniziati lunedì scorso, destinati a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti provocati dal cosiddetto ‘fosso grande’.

Così come preannunciato dal presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e dai sindaci Fabio Spezzani di Baiso e Leonardo Perugi di Toano – e grazie all’impegno delle squadre della B.M. Scavi srl di Cavola – è infatti già stata ultimata la posa degli scatolari prefabbricati con una sezione di 2,5 per 2,5 metri destinati a convogliare le acque e gli eventuali detriti che provengono da monte in occasione di eventi meteo particolarmente violenti.

Dalle 18 circa di oggi, lunedì 9, la Sp 19 sarà dunque riaperta al transito, anche se a senso unico alternato regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km all’ora fino al termine dei lavori che ora però non interesseranno più tutta la sede stradale. Quello in corso a Ponte Secchia è un intervento da 110.000 euro finanziato dalla Provincia che si aggiunge a quelli per ulteriori 380.000 euro in carico all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale per la parte a monte e dal Comune di Baiso per quella a valle.