Lapam Confartigianato organizza webinar per fornire indicazioni su come scrivere efficacemente un CV

Un workshop online rivolto alle persone che intendono mettersi in gioco in modo efficace nel mondo del lavoro partendo dalla stesura di un curriculum vitae adeguato. Lapam Confartigianato, grazie al team di MyLapam Job, promuove corsi online a numero chiuso per permettere ai partecipanti di realizzare direttamente il proprio CV al computer, con la possibilità di lezioni on-to-one.

Per partecipare ai corsi a numero chiuso è necessario iscriversi: l’apertura delle candidature è prevista per il 10 settembre e si concluderà il 22 settembre.

Il workshop si articolerà in due lezioni in programma martedì 24 settembre e giovedì 26 settembre.