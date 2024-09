Cantieri, in vista della “ripartenza” dopo le ferie estive si concludono diversi lavori stradali in città

Con il mese di settembre la città “riparte” a pieno regime dopo le ferie estive. Per limitare i disagi alla viabilità, in una fase in cui sono presenti molti cantieri legati in particolare alla realizzazione del tram, diversi lavori sono stati programmati durante il periodo estivo per concludersi entro il 16 settembre, giorno della riapertura delle scuole.

I nodi più rilevanti, dove i lavori sono conclusi o in conclusione e che permetteranno quindi tra l’altro a diverse linee del trasporto pubblico di tornare sul percorso originario, sono:

Via Massarenti che è stata riaperta il 3 settembre, con qualche giorno di anticipo sul previsto, dopo che sono stati completamente rifatti i marciapiedi e la pavimentazione stradale.

Il 6 settembre è terminato il cantiere su via San Donato all’intersezione con via Pirandello, che aveva visto la chiusura delle carreggiate stradali in modo alternato, per lavori Hera di posa della rete del teleriscaldamento.

In zona Fiera, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della prima linea tranviaria, da domani 10 settembre in viale della Fiera torneranno ad essere percorribili due corsie in direzione periferia. Inoltre sarà riaperto l’incrocio tra via Michelino e viale della Fiera e sarà pertanto nuovamente possibile da quest’ultima in direzione centro svoltare a sinistra su via Michelino. Sempre in zona Fiera nei prossimi giorni verrà inoltre completato e consegnato alla circolazione un nuovo tratto stradale di collegamento tra la rotonda Donati nella porzione a sud del parcheggio multipiano e via Ondina Valla. Entro l’avvio delle scuole sarà inoltre riaperto l’incrocio Repubblica – Ruggeri – Novelli.

L’incrocio di via Marzabotto tra via Francesco Baracca e via Emilia Ponente, riaprirà invece il 13 settembre dopo i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento di Hera.

Viale Togliatti, dopo i restringimenti della strada per gli interventi straordinari di riqualificazione e miglioramento sismico del ponte sul fiume Reno Riccardo Bacchelli, tornerà alla normalità il 14 settembre.

Infine dal 30 settembre è prevista la riapertura dell’incrocio tra via Riva Reno e via San Felice, nell’ambito dei cantieri del tram linea rossa, con conseguente ritorno delle linee bus su via San Felice.

Oltre a questi nodi più rilevanti per la viabilità, i cantieri verranno conclusi anche in altri punti della città. In particolare:

Sono già conclusi il 3 settembre i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale in via Golinelli (che aveva restringimenti e divieto di sosta) e via Bellacosta (che era chiusa).

Sui viali si sono conclusi i restringimenti di carreggiata e i divieti di sosta per il rifacimento della pavimentazione stradale sia in viale Berti Pichat (4 settembre) che in viale Gozzadini (6 settembre).

Si concludono in questi giorni anche una serie di lavori di manutenzione in centro storico: in piazza della Mercanzia, all’incrocio con via Caprarie, terminano i restringimenti della carreggiata e divieto di sosta per un intervento di riposizionamento basoli e sigillatura della pavimentazione. Anche in Strada Maggiore (tra via Fondazza e i viali) e in via Rizzoli terminano i restringimenti della carreggiata e interdizione della sosta per gli interventi localizzati di riposizionamento basoli (transennature restano fino al 13 settembre).

Infine i lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e della rete smaltimento acque meteoriche in via Capo di Lucca termineranno il 27 settembre.

Nuova corsia preferenziale temporanea di via Donato Creti: da oggi i lavori, nell’ambito dei cantieri per la linea rossa del tram, per favorire l’accessibilità di trasporto pubblico e taxi alla zona Fiera. La sperimentazione durerà fino al 31 marzo 2025

Altra novità rilevante per la mobilità in zona Fiera riguarda l’istituzione in via sperimentale di una corsia preferenziale in via Donato Creti i cui lavori partono oggi lunedì 9 settembre, nel tratto tra via Raimondi e via Mascherino in direzione via Stalingrado, che rimarrà attiva fino al 31 marzo 2025.

I lavori termineranno sabato 21 settembre. Nelle due settimane necessarie al rifacimento della segnaletica, sarà vietato sostare in via Creti nel tratto interessato dall’intervento. Ordinanza del traffico

Il provvedimento prevede il mantenimento di una corsia di marcia promiscua in direzione via Stalingrado affiancata alla nuova corsia preferenziale. Gli attuali stalli di sosta a pettine saranno trasformati in stalli in linea lungo il tratto di corsia preferenziale con la disponibilità di una trentina di stalli sosta in meno. Per compensare la perdita di sosta nella zona sarà modificata la gestione di parte del parcheggio Minganti; i dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni.

L’istituzione della corsia preferenziale fa seguito alle modifiche alla viabilità dettate dal cantiere per la realizzazione della Linea Rossa del tram che ha portato alla riorganizzazione del transito veicolare di via della Liberazione nel tratto tra via Ferrarese e via Mascherino, a seguito della soppressione della corsia preferenziale in direzione Stalingrado.

L’obiettivo è quello di migliorare il raccordo con via Stalingrado a favore del servizio di bus e taxi e garantire il collegamento alla Fiera, anche in presenza dei cantieri del tram, in un periodo durante il quale si svolgono le principali manifestazioni fieristiche della città.

Al termine dei sei mesi di sperimentazione verranno verificati i reali effetti sulla viabilità e sarà valutata la necessità di eventuali modifiche e integrazioni.