Bando per acquisto di appartamenti convenzionati a Fiorano Modenese

E’ iniziata la costruzione di 27 alloggi di edilizia residenziale sociale convenzionata che sorgeranno nel comparto Motta Sud, precisamente in via Magenta, dietro il supermercato Rossetto.

Si tratta di immobili di varie dimensioni, per un totale di superficie di 2.400 mq, , circondati dal verde, che verranno assegnati in proprietà e in locazione attraverso due specifici bandi pubblici.

La convenzione sottoscritta tra il Comune di Fiorano Modenese e Abitcoop prevede la costruzione di 19 appartamenti che saranno venduti a prezzi calmierati e di 8 alloggi che andranno in affitto a canone concordato, collocati in sei nuove palazzine, attorno ad un parco centrale.

A fine luglio Abitcoop ha pubblicato, sul proprio sito internet, il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in proprietà di 19 alloggi. Nel bando (concordato con il Comune), sono indicate sia le priorità sociali che i requisiti soggettivi in base ai quali verrà formulata la graduatoria. Verrà data preferenza ai residenti nel comune di Fiorano Modenese e, a seguire, coloro che hanno attività lavorativa nel Comune; in entrambi i casi la condizione deve sussistere da almeno due anni.

La scadenza delle domande è prevista per le ore 12.00 del 23 settembre 2024.

Per gli 8 alloggi in affitto il bando uscirà a settembre 2025, con consegna nei primi mesi del 2026.

“La richiesta abitativa sul nostro territorio, tanto di affitti, quanto di acquisti a prezzi accessibili, rappresenta una delle maggiori criticità a cui dare risposta. Questo intervento impostato dalla precedente Amministrazione, che ringrazio, è un primo passo in quella direzione su cui continueremo a lavorare con impegno”. – sottolinea il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini.