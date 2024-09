Al via a Soliera la raccolta dei campioni per la gara dei nocini fatti in casa

Il nocino fatto in casa è una tradizione ben radicata anche a Soliera. In questi giorni ha preso avvio la raccolta dei campioni in vista della 15ª edizione della gara del Nocino la cui cerimonia di premiazione è in programma per domenica 13 ottobre, in occasione de Il Profumo del Mosto Cotto, la grande festa autunnale di Soliera, alla presenza di Vania Franceschelli, presidente dell’Ordine del Nocino Modenese, e delle autorità locali.

I campioni di nocino vanno consegnati in una bottiglietta di vetro chiusa, accompagnata da un cartellino riportante nome, cognome e contatti del proprietario, entro e non oltre le ore 18 del 30 settembre 2024 presso la sede dell’Avis Soliera (via XXV Aprile 265) o presso Fotorecord in via Grandi 138. Ogni produttore può partecipare con svariati campioni.

Per maggiori informazioni, sentire l’alfiere dell’Ordine del Nocino modenese per la zona di Soliera sig. Luigi Carrabs (349 4729208)