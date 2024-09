Aggiornamenti circa le chiusure previste su A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusure del tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, per consentire attività di manutenzione, come indicato di seguito: è stata annullata la chiusura del suddetto tratto questa sera, lunedì 9 settembre, programmata con orario 22:00-6:00. Restano confermate le chiusure per le notti di martedì 10 e mercoledì 11 settembre con orario 22:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Pietro, proseguire su SP 19 Via San Carlo, SS 9 Via Emilia e SP 610 Via Selice, e rientrare in A14 a Imola.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione ai cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro in modalità alternata, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso Casalecchio di Reno e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis Caab-Granarolo o lo svincolo 8 Fiera o ancora lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.