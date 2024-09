5 persone denunciate e 2 segnalate nel modenese durante i controlli dei carabinieri nel weekend

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito, nel fine settimana, diversi controlli che hanno interessato sia il centro urbano modenese che i centri abitati della provincia, finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, oltre a mirate verifiche alla circolazione stradale con l’utilizzo dell’etilometro.

I militari della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 31 anni, che sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Stessa sorte per un 43enne che a Sassuolo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Nell’ambito della circolazione stradale, a Maranello, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 46enne e un 52enne, risultati positivi al controllo con l’etilometro, e inoltre un 36enne, che manifestando chiari sintomi riconducibili all’abuso di sostanze alcoliche, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

A Concordia sulla Secchia e Sassuolo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 3 cittadini stranieri, rispettivamente di 24, 27 e 28 anni, che sottoposti a controllo sono risultati non in regola con le norme di permanenza nel Territorio Nazionale. Nei loro confronti sono state avviate le previste procedure amministrative presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena.