Reggio Emilia: morto dopo una lunga malattia il Maresciallo Antonio Storella

Si è spento all’età di 77 anno Antonio Storella, Maresciallo Capo in congedo insignito dell’onorificenza dal Presidente della Repubblica di Cavaliere della Repubblica Italiana, già rimandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia negli anni 80, dopo il congedo si è iscritto all’associazione nazionale carabinieri di Reggio Emilia per poi essere eletto come presidente negli anni 2000.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di segretario di sezione per 10 anni dell’associazione stessa a nuovamente ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri dal 2021 al mese di aprile del 2024. Originario i Gallipoli lascia la moglie Lucia e il figlio Massimiliano. Il funerale avrà luogo martedì 10 settembre alle ore 14.30 nella Chiesa adiacente le camere ardenti dell’ospedale Santa Maria nuova di Reggio Emilia, verso il cimitero di Coviolo per la Cremazione.