I piloti del Ducati Lenovo Team sul podio nella gara di Misano: Francesco Bagnaia è secondo al traguardo davanti ad Enea Bastianini, terzo

Il Ducati Lenovo Team ha chiuso in maniera positiva il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, con Francesco Bagnaia in seconda posizione alla bandiera a scacchi ed il compagno di squadra Enea Bastianini terzo, in una gara di 27 giri ricca di sorprese e di colpi di scena.

Bagnaia è scattato bene dalla pole position, mantenendosi al comando alla prima staccata della corsa. Il campione del mondo in carica ha gestito al meglio il piccolo vantaggio su Martín, decidendo poi di rimanere in pista a venti giri dal termine nonostante il repentino, quanto breve, scroscio di pioggia sceso sulla pista. In condizioni miste, Bagnaia si è visto sorpassare da Marc Márquez, riuscendo però a rimanere a contatto con il rivale nella parte centrale di gara. Negli ultimi giri, Pecco ha perso progressivamente terreno dalla vetta, portando comunque a casa un secondo posto importantissimo per la classifica iridata.

Bastianini è stato bravo nel primo giro a recuperare due posizioni e a risalire fino al quarto posto già nel corso del terzo passaggio. Con l’arrivo della pioggia, Bastianini ha colto l’opportunità per ridurre il distacco dalla testa della corsa, girando poi in solitaria in terza posizione con un secondo e quattro decimi di distacco dal compagno di squadra. Nelle fasi conclusive, il pilota Ducati #23 ha accusato un calo di grip che non gli ha permesso di mantenere il passo ideale, con il riminese che ha optato per amministrare il vantaggio sugli inseguitori, terminando la gara in terza posizione.

A chiusura del tredicesimo Gran Premio stagionale, Bagnaia rimane in seconda posizione nella classifica piloti, sebbene ora con un distacco di soli sette punti dal leader Martín. Enea Bastianini è quarto, con 62 lunghezze da recuperare. Ducati resta saldamente al comando della classifica costruttori (463 punti), con il Ducati Lenovo Team sempre in vetta alla classifica a squadre (555 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione dal 20 al 22 settembre prossimi sempre al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º

“A conti fatti, in queste condizioni la seconda posizione di oggi era il massimo a cui potevamo aspirare. Una volta che è iniziata a scendere la pioggia ho visto la caduta di Franco (Morbidelli) ed ho deciso di girare con un po’ più di cautela, mentre Marc (Márquez) è stato molto più forte e coraggioso di tutti noi. Ho fatto tutto il possibile per rimanere con lui e in un paio di occasioni ho avuto la chance di infilarmi al curvone, ma non sono mai stato abbastanza incisivo per riuscire a concretizzare. Negli ultimi giri ho visto che Enea (Bastianini) era a più di tre secondi di distacco ed in quel momento la concentrazione è scesa un po’, anche perché fisicamente non ero completamente a posto. Abbiamo fatto il massimo, a differenza di ieri, quindi sono contento”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 3º

“È stata una gara molto particolare ed in un certo senso inaspettata, ma comunque divertente. Non ero al massimo della fiducia ad inizio gara in quanto stamattina ho avuto qualche problema di stomaco, però ho cercato di far sì che non mi influenzasse a livello psicologico. Una volta arrivata la pioggia e dopo aver visto la caduta di Franco (Morbidelli), ho pensato a spingere ma senza prendermi troppi rischi. La tentazione di tornare ai box c’era, ma per fortuna ho preferito rimanere in pista. Nel finale, con gomma morbida al posteriore, ho sentito il calo di grip, ma sono comunque contento di aver chiuso sul podio davanti al pubblico di casa e voglio ringraziare il team ed i fan per tutto il supporto che mi hanno dato”.