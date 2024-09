Guastalla Jazz Festival: si recupera lunedì sera il concerto del quartetto Michele Bonifati Emong

I tecnici del suono e delle luci stavano lavorando all’allestimento del palcoscenico che, dopo poche ore, avrebbe ospitato il quartetto “MICHELE BONIFATI EMONG”, nell’ambito della rassegna GUASTALLA JAZZ FESTIVAL SUMMER EDITION, quando all’improvviso è arrivata una bufera, con forti raffiche di vento e pioggia, che in un attimo ha spazzato via sedie, amplificazioni e strumentazioni musicali, facendoli volteggiare in aria. Così era saltato il concerto del 7 agosto scorso che sarà recuperato lunedì 9 settembre, sempre alle ore 21 e sempre in piazza Mazzini.

Si esibirà il quartetto “MICHELE BONIFATI EMONG” con la chitarra di MICHELE BONIFATI, il sassofono di MANUEL CALIUMI, il trombone di FEDERICO PIERANTONI e la batteria di EVITA POLIDORO.

EMONG è il primo progetto da leader di Michele Bonifati. Il nome del progetto deriva da un particolare modello di aquilone (passione che Michele coltiva da anni, pur praticando in zone caratterizzate dalla costante mancanza di vento) in grado di volare in condizioni di vento flebile, quasi assente. Al vento infatti si sostituisce, o meglio si integra, la forza impressa dall’aquilonista sul filo. I suoi gesti trasmettono all’aquilone la direzione, inducono il movimento che lo porterà a planare; un volo lento e calibrato fatto di movimenti ondivaghi e circolari, diverso dal librarsi a grandi altezze. Una scelta dunque, che valorizza il tempo lento, la volontà di restare vicino e presente, di calarsi in profondità piuttosto che prendere le distanze, ma senza rinunciare al gesto di alzare la testa verso il cielo.

Aspetti a cui si è voluto dare ulteriore importanza attraverso il titolo del disco, uscito ad aprile 2023: “Three knots”per l’etichetta nusica.org. I tre nodi, intesi come unità di misura del vento, nella quantità necessaria a permettere a un Emong di compiere un volo ampio, librato a diversi metri dal suolo ma lento e costante nelle sue evoluzioni, come la strada che ha condotto il gruppo alla creazione di questo primo disco. Il gruppo suona musiche originali composte da Michele Bonifati ad accezione di due canzoni, una di John Lennon e una dei RATM, cantate da Evita Polidoro, scelte per completare l’orizzonte narrativo e sonoro del gruppo.

La scelta della formazione, insieme a quella del repertorio, valorizza la mobilità del ruolo dei membri del gruppo per creare un suono unitario e coeso e contemporaneamente fluido e sfuggente che spazia tra le tante influenze che hanno contribuito a formare l’identità musicale di questi musicisti: jazz, musica elettronica, rock, folk americano e tanto altro.

Il gruppo si è esibito a partire dalla primavera del 2023 in Festival internazionali come Balkan Jazz Showcase (Tirana, Albania), Gexto Jazz Festival (Bilbao, Spagna), Edinburgh Jazz & Blues Festival (Edimburgo, Scozia) oltre che in rilevanti festival italiani come Novara Jazz, Medimax Taranto, Ambia Jazz, Monza Visionaria. Il 27/05/2023 la band ha inoltre presentato il disco nella trasmissione radiofonica di Rai Radio 3, Piazza Verdi.

Michele Bonifati è stato votato come Miglior Nuovo talento per il tradizionale referendum di Musica Jazz TOP JAZZ nell’anno 2023, inoltre Emong è stato votato come terza miglior formazione dell’anno e Three Knots sesto miglior disco.

