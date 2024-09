Cerimonia a San Cataldo per il sindaco di Modena tra il 1980 e il 1987

Una cesta di fiori con nastro giallo e blu e la scritta “Comune di Modena”. È l’omaggio della città all’ex sindaco Mario Del Monte nel 30° anniversario della scomparsa avvenuta l’8 settembre del 1994 in un incidente stradale, all’età di 52 anni. I fiori sono stati deposti dal sindaco Massimo Mezzetti questa mattina, domenica 8 settembre, sulla sua tomba a San Cataldo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, rappresentanti della famiglia e della Fondazione Mario del Monte. Presenti anche l’onorevole Stefano Vaccari, l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli e alcuni cittadini.

“La notte precedente l’avevamo trascorsa insieme alla Festa de l’Unità nel nostro turno di vigilanza – ricorda il sindaco Massimo Mezzetti – e sulla strada del ritorno a casa, quella mattina presto, avvenne il drammatico incidente d’auto in cui perse la vita. Oggi a trent’anni di distanza ancora ricordo i suoi consigli, le nostre chiacchierate, la sua curiosità per la mia appartenenza alla Chiesa Valdese. Fu un vero uomo delle Istituzioni, un politico con la P maiuscola, un modenese che grazie al duro lavoro e all’amore per la politica e la sua città, da operaio divenne sindaco”.

Mario Del Monte, sindaco di Modena dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964, fu anche dirigente del Pci, assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative.